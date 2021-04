A maior ponte suspensa do mundo fica em Portugal e já pode ser atravessada

Há mais uma razão para visitar Arouca, ou melhor, Portugal. Trata-se da nova ponte suspensa pedonal, a maior do mundo, e que promete desafiar até os mais corajosos na sua travessia: a Ponte 516 Arouca, no distrito de Aveiro. É a nova atração da zona.

Tem 516 metros de distância entre as margens de Canelas e Alvarenga, e a sua estrutura é de betão e aço, estando 175 metros acima dos rápidos do rio Paiva, o que permite aos visitantes ver o rio e a paisagem verde que circunda toda a área (o gradil metálico é permeável ao vento e deixa transparecer o cenário). A estrutura atravessa o vale da Garganta do Paiva e localiza-se junto à Cascata das Aguieiras, demora 10 minutos a atravessar, garantido todas as condições de segurança.

Reuters Foto: Reuters



A dupla criativa Marques' Almeida apresentou a sua coleção durante a The Sofa Edition, do Portugal Fashion, precisamente sob esta ponte suspensa em Arouca. Uma bonita homenagem ao nosso país, que fundiu Moda e Natureza na perfeição. A notícia desta ponte portuguesa, que está pronta a visitar, também foi dada pelos internacionais Guardian e Daily Mail e também pela agência Reuters que noticiou a sua inauguração com um vídeo da travessia incluindo na notícia.