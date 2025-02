Afinal, onde se comem atualmente os melhores brunches de Lisboa?

O brunch, de breakfast (pequeno-almoço) mais lunch (almoço), surgiu precisamente para quem gosta de ficar a descansar até mais tarde ao fim de semana. Foram, aliás, os hotéis que começaram por oferecer essa experiência, mas o sucesso ditou que rapidamente se espalhasse pelo resto da cidade. E, muitas vezes, com restaurantes que têm o conceito todos os dias, a qualquer hora. E, se no início a aposta ia mais para as panquecas e compotas, rapidamente surgiram opções cada vez mais arrojadas. Lisboa, claro, não ficou de fora.

Hotel Ritz, Restaurante Varanda – O brunch mais tentador

É um dos brunches mais antigos da cidade e, ainda e sempre, um dos mais cobiçados. Pela enorme variedade e qualidade da oferta. Há opções à carta e em buffet, sushi preparado ao momento, tacos mexicanos, guacamole, ceviches, picanha na brasa, gyozas e dim sum, queijos, enchidos, panquecas, waffles, iogurtes (caseiros) e os famosos ovos Benedict do Ritz. E ainda nem falámos da estação de sobremesas, com mini-éclairs caseiros, macarons, tartelettes, uma fonte de chocolate e mais um clássico: o mil-folhas do Ritz. Verdadeiramente impróprio para gulosos. O brunch está disponível aos sábados e domingos, das 12:30 às 16:00, por 89 euros. Reservas através do telefone +351 21 381 1400 ou do e-mail restaurant.reservations.lisbon@fourseasons.com.

Hotel Ritz, Restaurante Varanda Foto: DR

Gunpowder – O brunch mais exótico

O Gunpowder, que tem indiscutivelmente o título de indiano mais cool de Lisboa, organiza brunches em versão pop-up, em parceria com talentos locais e sob o lema Breaking Eggs – porque os ovos não podem falar. No próximo dia 8 de fevereiro, é a vez de Marta Figueiredo, da padaria Terrapão e do restaurante Estrela da Bica, juntar-se ao chef Nirmal Save para um menu especial. Entre as sugestões, há tártaro de novilho com gema curada, tutano e pão sourdough na grelha, dónut recheado com creme de ovo e amêndoas, ovo escocês de caranguejo do Malabar e uma caçarola de rabanada com creme de bourbon e frutos vermelhos. Há mais, mas estes quatro pratos já são mais do que razão suficiente para fazer a reserva. Os preços variam entre 7 e 20 euros, e as reservas podem ser feitas através do site.

Gunpowder Foto: DR

Maat Café & Kitchen – O brunch com melhor vista

O café do MAAT, em Belém, está a cargo do grupo Mercantina (Mercantina Alvalade, Terra Nova by Populi), que soube tirar partido da localização para desenhar uma verdadeira experiência gastronómica e não apenas um café para turistas. Os menus de brunch (Brunch Tejo e Maat Royal) são clássicos, com tostas (ovos Benedict, salmão, abacate…), panquecas, compotas e iogurtes com granola, mas também pode optar por uma baba ganoush com romã, húmus de beterraba e pão ázimo caseiro. O serviço é competente e simpático, sem tirar o prazer de admirar uma vista que faz realmente a diferença. O brunch custa 21 ou 26 euros, e as reservas podem ser feitas pelo telefone 910 583 709.

Maat Café & Kitchen Foto: DR

Restaurante Terrace, Martinhal Lisbon Oriente – O brunch mais internacional

O brunch do Terrace contempla um verdadeiro desvario de opções, que vão de um esparguete à bolonhesa a um Thai Beef, de uma shakshuka do Médio Oriente a sashimis e hosomakis, passando por panipuris indianos e poke bowls. Para os mais clássicos, há pequenos-almoços continental e inglês, croissants e salsichas, compotas e enchidos, além de saladas, wraps e marisco fresco (ostras, camarões, sapateiras…). Mas também se pode embarcar numa viagem gastronómica pelo Mediterrâneo, Médio Oriente, Índia, Tailândia ou Japão. Tudo isto num espaço com esplanada, virada para um enorme relvado, e direito a kids club com animadores, para garantir que os mais novos estão sempre entretidos. O brunch custa 55 euros, com desconto de 50% para crianças dos 3 aos 12 anos. Reservas através do e-mail terrace.oriente@martinhal.com ou do telefone +351 910 027 182.

Restaurante Terrace, Martinhal Lisbon Oriente Foto: DR

Despensa N.6 – O melhor brunch para celíacos

É uma "pastelaria saudável", como dizem, e isso significa que não servem nada com açúcares refinados, que a produção é artesanal e os ingredientes biológicos. E significa, acima de tudo, que nada tem glúten – uma afirmação certificada pela Associação Portuguesa de Celíacos. Aqui, nem há risco de contaminação cruzada, o que é um alívio para quem tem estas restrições alimentares. Os dois menus de brunch incluem sugestões como pão com húmus, tomate cherry, azeitonas e vinagrete, pão com pasta de amêndoa, banana, mirtilos e xarope de ácer, além de um pudim de chia e doce de veja. O brunch custa 16 euros.

Despensa N.6 Foto: DR

A Praça – O brunch mais sustentável

Abriu no Hub Criativo do Beato como um espaço de partilha, onde só servem – e vendem, porque também funciona como mercearia – produtos regionais de pequenos e médios produtores. E fazem questão de nomear um a um os mais de 140 com quem trabalham, quase todos ligados à agricultura biológica. O menu de brunch segue a mesma lógica: uma seleção de charcutaria e queijos, mais os pães e pastelaria da casa, saladas sazonais, pizzas, quiches, tostas e ovos. Tudo servido em formato buffet. O brunch custa 30 euros, e as reservas podem ser feitas através do site.

A Praça Foto: DR

Manjerica – O melhor brunch vegan

É verdade que muitas das opções anteriores – para não dizer todas – configuram alternativas veggie ou vegan, mas aqui só pode mesmo escolher entre estas duas. A começar pelos toppings das panquecas, que são as estrelas da casa. O restaurante até se questiona se se pode chamar brunch a algo que não inclua panquecas – antes de responder, evidentemente, que não. A fama é justificada, porque as panquecas são realmente saborosas e fofas. Para acompanhar, há iogurtes vegetais ou gregos, torradas, ovos e fruta. Tudo num espaço muito simpático, em plena Baixa de Lisboa. Preço:16 euros