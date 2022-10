Sunset Market: hotel Six Senses celebra o outono com mercado gastronómico

No coração do Vale do Douro, o Six Senses celebra a mudança das estações com um Sunset Market aberto a todos. As folhagem das árvores começam a ganhar os tons caramelo característicos do outono, e não há melhor cenário para celebrar a passagem do tempo do que no jardim orgânico do hotel, onde se pode apreciar a beleza da natureza.



Aberto tanto a hóspedes como a visitantes de fora, o mercado oferece uma reinterpretação da tradição e cultura gastronómica nacionais num ambiente descontraído e acolhedor. Ao longo de quatro horas, o jardim enche-se de música ao vivo, estações de cozinha com os chefs que assinam a cartas dos restaurantes Six Senses Douro Valley (Vale Abrãao, Summer Garden, Quinta Bar & Lounge e Wine Library & Terrace), vinhos da região e cocktails com assinatura do hotel.



Por esta altura, o Six Senses Douro Valley disponibiliza ainda um conjunto de atividades para os seus hóspedes, como cruzeiros no rio, visitas a santuários de arte rupestre, passeios de bicicleta e de helicóptero, aventuras em caiaques, rappel, pisa das uvas, entre outras.



Onde? Six Senses Douro Valley, Lamego. Quando? 16 de outubro, entre as 18h e as 22h. Preço: €160 por pessoa. Reservas através de Hostess-dourovalley@sixsenses.com ou +351 254 660 600.