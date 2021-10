Chef Leopoldo Calhau Garcia eleva o melhor do Alentejo gastronómico

Chef Leopoldo Calhau Garcia.

Gaspacho de figo da Índia. Foto: DR

E se lhe dissessemos que os recursos silvestres são um dos tesouros escondidos do Alentejo? Mel, cogumelos, fígos da Índia, medronho, plantas aromáticas e medicinais - há muito por descobrir e provar. A pensar nisso, e em outubro, a Turismo do Alentejo e do Ribatejo alia-se aopara desenvolver sabores inovadores a partir dos recursos silvestres do Alentejo.Com uma ligação profunda à cultura e à gastronomia daquela região - é filho de alentejanos, apesar de ter nascido em Lisboa - o chef celebra essa tradição, seja naou no mais recenteEsta sexta, 22,, no âmbito do Fórum Internacional dos Recursos Silvestres, onde será responsável por duas apresentações de showcooking abertas ao público. Às 12h, Leopoldo Calhau veste o avental para, ao vivo, apresentar propostas de entradas tendo por base os produtos promovidos pelo Alentejo Natural Products. E às 19h é a vez dos petiscos, desenvolvidos também a partir das mesmas iguarias.Para Vítor Silva, Presidente do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, E.R.T., "há muito espaço para mostrar o potencial dos recursos silvestres do Alentejo na gastronomia, tanto lá fora como cá dentro, e é precisamente por isso que desenvolvemos estas ações com um chef que, embora inserido noutra zona do país, tem uma ligação muito íntima à gastronomia alentejana. Queremos levar esses produtos a contextos diversos, a cozinhas diferentes, mostrar as várias possibilidades de aplicação de recursos marcadamente alentejanos."Fazem parte desta iniciativa um jantar com a imprensa nacional e internacional e uma cooking class para influenciadores digitais nacionais e internacionais, no dia 27. Entre os pratos apresentados pelo chef com recursos silvestres, estão ovos mexidos cremosos com tomate e cabeça de borrego, migas de cogumelos boletus e cogumelos trompetas da morte, ou pão de ló com farinha de tomate e com farinha de cogumelos, com compota de medronho. Entre as marcas regionais usadas na confeção, estão a Zorra ou a Terrius.