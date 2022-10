SIMS. O festival de música dedicado aos nómadas digitais em Portugal

Nómadas digitais. Um conceito de crescente popularidade com que, certamente, já nos devemos ter cruzado, mesmo que não tenhamos dado conta disso. De uma forma simples, o nómada digital é aquele que trabalha remotamente em qualquer parte do mundo, e que apenas necessita dum portátil e wi-fi para conseguir trabalhar. E, nos últimos tempos, Portugal tem-se tornado um dos países mais cobiçados para se praticar este estilo de vida, existindo, inclusive, hotéis cujo público alvo é, precisamente, os viajantes das gerações Y (1982 - 1994) e Z (1995 - 2010). O Selina é um deles, com sete propriedades no país (Peniche, Évora, Ericeira, Gerês, Lisboa, Porto e Milfontes).



Além de um escritório, funciona como uma casa longe de casa, onde podemos relaxar, desligar da tecnologia (chocante, nós sabemos) e divertimo-nos pela noite dentro, ainda para mais com o Selina International Music Summit - SIMS, o festival outonal que irá ter lugar em Portugal, Marrocos, Costa Rica e Panamá. O objetivo, segundo a rede hoteleira, é proporcionar aos viajantes uma maior imersão na cultura e comunidade onde estão de momento, a par de boa música.

Em Portugal, o SIMS conta com uma programação especial de Halloween, a noite mais isotérica do ano, com diversos DJ's convidados e muita dança. Além disso, temos "escapadelas de surf" em Peniche, viagens pelo tempo em Évora e, na Ericeira, podemos contemplar a beleza das suas ondas indomáveis. Mais informações sobre o festival estão disponíveis aqui.