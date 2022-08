Reclam'arte 2022. O festival que leva arte urbana às autoestradas portuguesas

Grandes nomes da arte urbana e digital estão de regresso às ruas do país para a segunda edição do Reclam’arte, um festival de arte urbana que pretende apelar à inclusão. Porque a arte deve e pode ser gratuita e acessível a toda a comunidade, sem olhar a estratos sociais ou etnias, a principal intenção do Reclam’arte passa por "realçar e promover a voz e a obra do artista", desafiando-o a sair do ecrã das redes sociais e fornecendo-lhe um espaço físico de destaque para expor os seus trabalhos, ao longo de dois meses.

Depois do sucesso da edição passada, que contou com cinco participantes, este ano aumenta para nove o número de artistas que irão ter as suas obras de arte à vista de tudo e todos através de monopostes e outdoors digitais localizados nas principais vias das estradas nacionais e em locais de passagem, entre o Porto e Lisboa. São eles Vasco Gargalo, Clara Não, Another Angelo, ±MAISMENOS±, Sara Tarita, Hugo Van Der Ding, bycastro, Luísa Azevedo e Nuno Viegas.

"É o expoente máximo da democratização da Cultura, pois coloca-a à frente dos olhos de todos" explica Tiago Magueta, sócio fundador da Liter, em comunicado de imprensa. "Não há nada mais capaz de promover a transformação social que o seu acesso livre. O festival pretende, assim, transmitir a mensagem e a voz dos artistas a toda a comunidade, sem olhar a raças, credos, géneros ou classes, sensibilizando os espectadores para diversos temas relevantes na sociedade civil."

"Neste período de recuperação consideramos que o setor cultural, gravemente atingido pela pandemia, não pode ser descurado. Basta que tomemos como ponto de referência o final de 2019, em que as indústrias criativas valiam cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) português e representavam 3% de todo o emprego. Estes nove artistas mostram que, apesar de todas as dificuldades que o setor atravessa, continua a criar-se boa Cultura em Portugal", conclui Guilherme Cebola, também sócio fundador.

Os seis monopostes podem ser encontrados em Oliveira do Bairro (na A1, sentido Lisboa/Porto), em Leiria (na A1, sentido Porto/Lisboa), em Santa Maria da Feira (na A1, sentido Porto/Lisboa), na Trofa (na A3, sentido Braga/Porto), em Vila Franca de Xira (na A1, sentido Sul/Norte), e em Sintra (na IC19, sentido Sintra/Lisboa).

Quanto aos outdoors digitais, estes podem ser apreciados em Vila Nova de Gaia (na A20, sentido Gaia/Porto), em Lisboa (na Gare do Oriente, sentido Metro/Centro Comercial Vasco da Gama) e em Matosinhos (na Rua Henrique Pousão, sentido NorteShopping. Mais informações sobre os artistas disponíveis aqui. O Reclam’arte é um evento sem fins lucrativos promovido pela Liter, plataforma ligada ao setor cultural dentro e fora do país, com o apoio da BIGoutdoors e da DREAMMEDIA.