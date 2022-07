Moonage Daydream: David Bowie narra documentário biográfico

Moonage Daydream, tema de David Bowie lançado em 1972, é também o nome do documentário biográfico que será lançado este ano para assinalar o 75º aniversário do nascimento do artista e, curiosamente, será narrado na voz do mesmo.

Depois de cinco anos de preparação, o filme do realizador Brett Morgen – mais conhecido pela obra biográfica Cobain: Montage of Heck (2015) – já conta com trailer oficial. O documentário contém imagens inéditas dos arquivos pessoais de David Bowie, inúmeras músicas do cantor e promete uma viagem completa pela vida do ícone musical.

MOONAGE DAYDREAM FILM...IT’S A DATE - “It was a day in that blue month September...” - MOONAGE DAYDREAM - the first film to be officially sanctioned by David Bowie’s estate - lands in cinemas and IMAX globally 16th September. #moonagedaydream #BowieMoonageDaydreamFilm pic.twitter.com/kcGUyyPWUF — David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 11, 2022

David Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016 aos 69 anos, após uma dura batalha contra o cancro. Ao longo da sua carreira lançou inúmeros hits, venceu vários prémios, como Grammys, Brit Awards e MTV Music Awards, e, sobretudo, redefiniu o pop e influenciou gerações de músicos. Permanece até hoje um símbolo mundial de música, expressão individual e liberdade.