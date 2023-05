Vem aí um festival de nómadas digitais

A pandemia pode não ter feito de nós pessoas melhores, mas ajudou a alterar alguns paradigmas. Novos modelos colaborativos e regimes de trabalho provaram ter benefícios do ponto de vista económico e abriram espaço para estilos de vida com horizontes que se espraiam além dos limites físicos do escritório e do horário habitual. A expressão "nómadas digitais" passou a fazer parte do nosso léxico.

Se já não é novidade que muitos deles escolheram Lisboa para viver, não deixa de ser curioso assinalar que outros optaram por paragens mais inesperadas. É o caso de Gonçalo Hall, já considerado como uma espécie de evangelista da nação digital. CEO da NomadX e criador da Digital Nomads Madeira – empresa que, em menos de seis meses, contribuiu para revitalizar a economia local, transformando a Ponta do Sol numa inovadora vila digital – defende que os escritórios, tal como os conhecemos, estarão obsoletos em menos de uma década. Para ele, fervoroso adepto dos calções de praia como dress code profissional, essa é claramente uma boa notícia. Além da tão sonhada vista mar, trabalhar com os pés na areia, mais do que uma possibilidade, pode ser uma escolha.

Agora, Gonçalo parece dizer: "Nómadas digitais do mundo, uni-vos!". E rumem a Porto Santo. É lá que, entre 28 de maio e 4 de junho, se realiza o festival onde não só se pretendem evidenciar os muitos benefícios associados a esta nova forma de trabalhar (e de viver), como estimular associações e projetos, num espírito de networking e de partilha.

O alojamento do festival faz-se no Hotel Vila Baleira Porto Santo, que já é quase uma instituição local. Foto: Nomad Fest

Durante uma semana, são muitos os eventos que completam uma agenda sempre cheia e equilibrada. Por um lado, o trabalho, seja ele qual for, por outro lado, o lazer: aulas de yoga, corridas à beira-mar, workshops (entre eles, um de poncha), speed networking & drinks são apenas algumas das várias atividades contempladas no programa. Isto com o mar sempre em pano de fundo. O alojamento faz-se no Hotel Vila Baleira Porto Santo, que já é quase uma instituição local. Com 312 quartos e 56 apartamentos, importa mencionar que o hotel cresceu recentemente, alargando a sua oferta para o Vila Baleira Suites, com 114 apartamento na primeira linha de água da ilha. Mais informações aqui.