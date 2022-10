Covid-19 e viagens. Estes são os países que ainda pedem testes e isolamento a quem não está vacinado

Os países a vermelho têm as fronteiras encerradas para as pessoas sem vacinas contra a Covid-19, enquanto os países a laranja requerem teste negativo e isolamento Foto: Kayak

Ucrânia;

Azerbeijão;

China;

Filipinas;

Iémen;

Indonésia;

Paquistão

Turquemenistão;

Territórios Palestinianos Ocupados

Papua Nova Guiné;

Angola;

Camarões;

Eritreia;

Essuatíni;

Gana;

Guiné-Bissau;

Guiné Equatorial;

Líbia;

Libéria,

Nigéria;

Níger;

República Centro Africana;

Sudão do Sul;

Serra Leoa;

Estados Unidos.

Os dias em que ninguém podia sair à rua, sem ser para passear o cão ou fazer um pouco de exercício, parecem uma miragem. A vacinação global e a necessidade de apresentar um teste à Covid-19 negativo para entrar em diversos locais, bem como para atravessar fronteiras, contribuiu para que a realidade pré-pandemica regressasse quase na totalidade.As pessoas ansiavam por viajar, como comprovam os dados turísticos do verão passado, segundo a agência de notícias Bloomberg. A indústria do turismo foi das maispela pandemia e a economia mundial sofreu uma perda dedesde 2020, de acordo com dados da Nações Unidas.Atualmente, existem 114 destinos sem quaisquer requisitos de entrada no que toca à vacinação, testes ou quarentena. Eis aqueles que ainda não abriram fronteiras ou que necessitam de teste negativo e isolamento para os passajeiros provenientes de Portugal que não têm a vacinação completa, segundo o site de viagem Kayak A maior parte dos restantes países, segundo o mesmo site, apenas pede teste negativo à Covid-19 ou não pede quaisquer requisitos.