Seis em cada dez turistas viajam para Portugal para se divertirem

Portugal é um destino procurado por milhares de turistas. As nossas praias, gastronomia e clima são grandes atributos mas, passados dois anos de pandemia, em que a proibição e o medo de viajar influenciaram as férias, há uma razão pela qual os viajantes parecem escolher como destino Portugal – o divertimento.

Segundo uma sondagem feita pela Jetcost, motor de pesquisa de viagens e comparação de preços de voos, hotéis e carros de aluguer, focada no último verão, apurou-se que 61% dos turistas que viajam para Portugal têm o intuito de sair à noite, tendência que parece ter-se acentuado após a pandemia.

Quando questionados se Portugal era o seu único destino de viajem do verão de 2022, 81% das respostas foram positivas. Quanto ao principal motivo da sua escolha foi pedido a cada um dos inquiridos que escolhesse entre três respostas possíveis. As mais votadas foram "desfrutar do mar e das praias", com83% de respostas positivas, seguida de "visitar monumentos e atrações turísticas", com 77%, "desfrutar da gastronomia", com 74% e "ir para a farra", com 64%. Sobre a frequência com que estes últimos planeavam sair as respostas foram: "todos os dias" (59%), tal como já mencionado, "metade dos dias" (26%), "um terço dos dias" (15%).

Segundo a Jetcost, o inquérito foi feito a 2500 pessoas com idade superior a 18 anos.