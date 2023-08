Quando o campismo de luxo se alia ao enoturismo e ao olivoturismo

projeto de enoturismo e olivoturismo lançado em 2019, e a Glamping Revolution, uma das marcas que mais se tem destacado na construção de tendas de luxo. As vagas são limitadas e o pacote da visita, que inclui a prova de três vinhos, acompanhados de uma tábua de produtos regionais, e a noite passada na tenda de glamping, tem o valor de 120 euros.

O interior das tendas, onde pode usufruir de descanso total. Foto: Mainova | Glamping Revolution

As tendas de luxo estão junto às oliveiras, para que assim os hóspedes possam assistir ao pôr do sol incrível, sem sequer terem de sair do confortável espaço. Acordar com a luz suave da manhã também promete ser uma experiência, entre colinas e vinhas.

As paisagens e todo o ambiente envolvente são o elemento chave. Foto: Mainova Glamping

e a Glamping Revolution resolveram unir forças e oferecer umavoltada para o mundo doe do(casa dos vinhos Mainova, na), para entusiastas por glamping e para os amantes de vinhos e azeite.é umAsforam projetadas pela Glamping Revolution, projetadas para acomodar, ecom instalações sanitárias, duches com água aquecida e iluminação. Ainterior também foi meticulosamente pensada com, desde colchões, mantas, almofadas e outros objetos. Aque delas se pode ter é privilegiada, de cortar a respiração, mesmo no meio da natureza.Durante o dia, é possível, assim comoe provar toda a gama de vinhos, ou então fazer um, aproveitando para testar alguns dos melhores produtos regionais.

Sendo que o número de vagas é limitado e a própria experiência em si é tão exclusiva que já só restam umas semanas - é até 10 de setembro-, as reservas são feitas online.