Portugal tem 38 hotéis no guia Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025

Um sinal inquestionável de que Portugal está na moda enquanto destino de férias é o facto de 38 estabelecimentos hoteleiros nacionais estarem recomendados no guia Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025, um guia mundial de hotéis independentes que inclui os melhores, mais luxuosos e intimistas destinos da Europa, América, Caraíbas, África e Ásia. Mais de 180 hotéis de luxo estão incluídos no guia em papel – que pode ser adquirido online – e um total de mais de 300 hotéis no site. Também no caso português há 31 estabelecimentos recomendados no guia em papel e mais sete no site. Portugal é, de resto, o segundo país do mundo com mais hotéis recomendados neste guia, ultrapassado apenas pelo Reino Unido, que tem 41 recomendações. Os Estados Unidos, por exemplo, só têm sete hotéis neste guia; França tem cinco, a Escócia tem oito, o Brasil tem nove, Espanha tem 16, e Itália tem 19, só para dar alguns exemplos.

1908 Lisboa Hotel, no outrora infame Largo do Intendente Foto: DR

Do total de hotéis recomendados, quase metade encontram-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo. A saber: o 1908 Lisboa Hotel, no outrora infame Largo do Intendente; o Altis Avenida Hotel; o Altis Belém Hotel & Spa; o Corpo Santo Lisbon Historical Hotel; o Dream Guincho, no Parque Natural Sintra-Cascais; o Estoril Vintage Hotel, um palacete de 1920 transformado num hotel boutique com 15 quartos; o Grande Real Villa Italia Hotel & Spa; o Hotel Alegria, situado no centro de Lisboa, na praça que lhe dá o nome; o Immerso Hotel, na Ericeira; o Luster Hotel, um refúgio urbano na zona do Saldanha; o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness; o Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, que fica no coração do Bairro Alto, onde ocupa um quarteirão da Rua São Pedro de Alcântara; o RM Guest House, localizado na Avenida Luísa Todi, a artéria principal de Setúbal; o The Albatroz Hotel; o The Luminaries Hotel & Spa, também no Bairro Alto, num palácio do século XVIII; o The Vintage Hotel & Spa; o Verride Palácio de Santa Catarina, no bairro da Bica.

M Maison Particulière Porto Foto: DR

Já no Porto e norte de Portugal há sete hotéis que entraram no guia: o Altis Porto Hotel; a Casa Melo Alvim, uma casa senhorial do século XVI, em Viana do Castelo; o GA Palace Hotel & Spa, no coração do Porto, entre a Praça da Batalha e a Rua de Santa Catarina; a M Maison Particulière Porto, um hotel boutique no centro histórico cujo edifício – um daqueles típicos prédios estreitos – data do século XVI; o The Lodge Porto Hotel; o The Rebello, que fica num armazém oitocentista restaurado, em Vila Nova de Gaia; e o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, um edifício do século XV no Minho.

Sobreiras Alentejo Country Hotel, em Grândola Foto: DR

No Alentejo, a escolha recaiu sobre quatro estabelecimentos hoteleiros: a Quinta do Paral, na Vidigueira; o Sobreiras Alentejo Country Hotel, na zona de Grândola; o The Green House Alentejo, um retiro gastronómico em Vila Nova da Baronia, em Alvito; e o The Noble House Hotel, em Évora.

No Algarve, o guia Condé Nast Johansens escolheu quatro hotéis: o Pure Monchique Hotel, um retiro de águas termais; o Tivoli Alvor Algarve Resort; o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort e o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort.

Já nos Açores houve apenas um hotel selecionado: o Terra Nostra Garden Hotel, localizado na ilha São Miguel, na zona das Furnas.

Quinta Jardins do Lago, na Madeira Foto: DR

Por último, a ilha da Madeira viu cinco dos seus hotéis incluídos na lista dos melhores: o 1095 Zeno's Palace, um bonito palacete cor de rosa na Ponta do Sol; a Estalagem da Ponta do Sol; o Les Suites at The Cliff Bay, a 10 minutos do Funchal; a Quinta da Casa Branca, uma propriedade com um luxuriante jardim subtropical perto do centro do Funchal; a Quinta Jardins do Lago, um edifício do século XVIII que chegou a ser casa do coronel Beresford durante as guerras napoleónicas.

O guia Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025 inclui hotéis contemporâneos e de design, casas de hóspedes com charme e novos destinos além dos favoritos de sempre.