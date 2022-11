Terra Nostra Garden Hotel distinguido como "Best Countryside Hotel"

O bicentenário Parque Natural Terra Nostra é um dos ex-líbris da ilha de São Miguel. Conhecido pelas suas águas termais e pelas mais variadas botânicas, pode-se mesmo afirmar que este parque é uma referência, que ajudou a por a ilha no mapa de destinos baleares mais desejados. Para além desta beleza e naturalidade inagualáveis, aqui localiza-se, desde 1935, um dos hotéis que encapsula a essência da ilha - o Terra Nostra Garden Hotel, distinguido pela Condé Nast Johansens como "Melhor Hotel Rural" ("Best Countryside Hotel"). Este hotel era o único açoriano na corrida ao prémio, e foi o único do arquipélago a arrecadar um galardão.

A entrada do Terra Nostra Garden Hotel Foto: Terra Nostra Garden Hotel

Em anos anteriores o mesmo aconteceu, começando em 2017, e seguindo para 2019 e 2020, quando venceram também o prémio de "Reader’s Choice". Um hotel reconhecido por especialistas e consumidores, portanto. Notável ao ponto de podermos dizer que é um dos hotéis nacionais que mais vezes foi distinguido pela Condé Nast, como explica Jorge Aguiar, administrador executivo da Bensaude Turismo, em comunicado. Este fator demonstra o luxo e excelência do hotel, que promove assim a ilha e leva uma onda de turistas ao arquipélago.

O Terra Nostra Garden Hotel tem características que o destacam de outros na área da hotelaria, e que lhe concederam o prémio, como as piscinas de água termal no parque botânico, serviço de babysitting e rent-a-car e uma bela esplanada, denominada de "The Gardener", onde são servidas bebidas e cocktails inspirados na ilha açoriana.

A piscina termal é um dos destaques deste hotel Foto: Terra Nostra Garden Hotel

É composto por 86 quartos, seis deles suites. De forma a que não lhe falte nada e se sinta em casa, cada quarto está equipado a rigor, com wi-fi grátis, ar condicionado, banheira ou duche e ar condicionado e aquecimento.

Um dos quartos, com vista para os jardins do Vale das Furnas Foto: Terra Nostra Garden Hotel

Algo que sobressai é a existência de um casino, que na verdade funciona como espaço para eventos, atualmente. Repleto de glamour e com arquitetura Art Déco, este espaço parece saído de um filme de James Bond.

O casino Foto: Terra Nostra Garden Hotel

Nas margens da lagoa das Furnas existe ainda uma casa de chá, perfeita para depois da visita ao spa, de forma a manter a onda de relaxamento.