Começar 2025 no JNcQUOI: o plano da passagem de ano

Seja em Lisboa ou na Comporta, a família JNcQUOI está a preparar tudo para receber o ano novo em grande estilo e sofisticação. Tudo o que tem de fazer é decidir se quer um réveillon cosmopolita, mais perto de casa, ou um começo do ano junto ao mar, com direito a comer as 12 passas com um pé na praia ou até com um corajoso mergulho que limpa os maus espíritos. Em Lisboa, poderá escolher entre o JNcQUOI Asia, o Frou Frou ou o Avenida. Já na Comporta, tem à escolha o JNcQUOI Beach Club e o Deli Comporta.

No JNcQUOI Asia, a última refeição do ano, harmonizada com uma seleção vínica especial, tem início com um tártaro de Carabineiro e Robalo com caviar. Segue-se lavagante Kung Pao, como prato de peixe, e wagyu grelhado, salada de cebolete e kimchi com arroz de girolles e espargos, como prato de carne. Uma tarte de chocolate com caviar é a proposta do chef Mário Esteves. Esta viagem gastronómica custa 445 euros por pessoa. Ao longo da noite, decorrerão as atuação do quarteto de cordas ADLIB Strings, Bruno Huca ao vivo e um DJ a partir da meia-noite. Aqui a noite de festa começa às 20h e termina por volta das 2h.

No JNcQUOI Asia haverá quarteto de cordas ADLIB Strings, Bruno Huca ao vivo e DJ a partir da meia-noite Foto: DR

Já no JNcQUOI Frou Frou, o chef Mário Esteves sugere um jantar também harmonizado com uma seleção de vinhos escolhida para esta noite especial, que tem início com um cheungfan crocante com caranguejo e ovas de truta, como entrada, seguido de um robalo com molho de mel e vinagre chinês com bock choy a vapor, como prato de peixe, e costela de wagyu braseada com trufa e arroz salteado com espargos e girolles, como prato de carne. Para sobremesa, haverá também tarte de chocolate com caviar. Aqui, como sempre, os comensais poderão contar com uma animação mais arrojada e exuberante: a noite arranca ao som de Guzheng, música tradicional chinesa, seguindo-se um espetáculo com drag queens. A partir da meia-noite, o palco será da DJ Brota, com música até às 2h. O preço por pessoa é 495 euros.

No icónico JNcQUOI Avenida, o menu concebido pelos chefs António Bóia e Filipe Carvalho começa com uma entrada fria de terrina de foie gras trufada com compota de figos e porto e lagostim de Sagres com beurre blanc e caviar. Segue-se uma sugestão de peixe, pregado corado, puré de batata e cebolinho, girolles e emulsão de champagne. O prato de carne será um Ibérico Maldonado com cevadinha de chouriço, carabineiro e trufa preta. Para sobremesa, mil folhas de baunilha, trufa branca e caramelo salgado. Durante toda a noite, até às 2h, haverá bar aberto, música ao vivo e DJ. A 445 euros por pessoa.

O JNcQUOI Avenida oferece a sofisticação de sempre, com bar aberto, música ao vivo e DJ Foto: DR

Se a Comporta é o seu lugar de eleição, no JNcQUOI Beach Club, em pleno areal da praia do Pego, poderá contar com a sofisticação descontraída de sempre. O jantar, com harmonização de vinhos e da autoria do chef Jerónimo Ferreira, tem início com uma Terrina de espargos brancos trufada, como entrada, seguindo-se uma bouillabaisse de lavagante e ovas de salmão fumadas, como prato de peixe, e duo de black angus, como prato de carne. Para sobremesa, o chef sugere uma deliciosa terrina de chocolate amargo com creme de baunilha da Jamaica. Haverá música ao vivo e atuação de DJ. À meia-noite, serão servidas uvas e champanhe para acompanhar o espetáculo de fogo de artifício que terá lugar na praia, com muita música e bar aberto para todos os convidados, até às 2h. Aqui, o preço por pessoa é 350 euros.

O espetáculo drag queens começa no Frou Frou e continua no Deli Comporta Foto: DR

E, já agora, por que não aproveitar a oportunidade para ir conhecer o recém inaugurado JNcQUOI Deli Comporta, no Carvalhal? Aqui será retomado o espetáculo drag queens que começa no Frou Frou, com os artistas a virem diretamente de lá. Mas, antes, o jantar: também da autoria do chef Jerónimo Ferreira, tem início com um carabineiro marinado, abacate e maionese de lima kaffir, ovas de salmão fumadas, como entrada. Segue-se uma lagosta em molho de champagne e arroz JNcQUOI, como prato de peixe, e lombo de novilho maturado a 55ºC, como opção de carne. Para sobremesa, também aqui, haverá terrina de chocolate amargo e creme de baunilha da Jamaica. A festa, com DJ e bar aberto, decorre entre as 20h e as 2h, e custa 350 euros por pessoa.

Onde? JNcQUOI Asia e Frou Frou: Avenida da Liberdade 144, Lisboa | JNcQUOI Avenida: Avenida da Liberdade 182-184, Lisboa | JNcQUOI Beach Club: Avenida da Praia do Pego, Comporta | JNcQUOI Deli Comporta: Avenida 18 de Dezembro 15, Comporta Reservas? book@jncquoiasia.com | book@jncquoifroufrou.com | book@jncquoiavenida.com | book@jncquoibeachclub.com | book@jncquoidelicomporta.com | Telefone: 210 513 015