Locke de Santa Joana vence prémio Wallpaper para melhor abertura do ano

A revista britânica Wallpaper acaba de divulgar os vencedores dos seus Design Awards 2025. O aparthotel Locke de Santa Joana, em Lisboa, foi reconhecido no segmento Travel, que premeia os melhores lugares para ficar, comer, beber e confraternizar. O aparthotel, que nasceu nas ruínas do Convento de Santa Joana, datado de XVII, venceu a categoria de melhor abertura do ano – abertura essa que ocorreu em julho de 2024.

O Locke de Santa Joana nasceu nas ruínas do Convento de Santa Joana, em Lisboa Foto: DR | Francisco Nogueira

O Locke de Santa Joana é a 16ª unidade do Grupo Locke e a primeira em Portugal – o primeiro abriu as suas portas em Londres, há uma década. Situado no coração da capital, a curta distância da Avenida da Liberdade e do Marquês de Pombal, este é o maior projeto do Locke até à data. Inclui 370 unidades de alojamento, entre apartamentos, quartos de hotel, penthouses e suítes, distribuídas por nove pisos, bem como amplas áreas sociais, incluindo espaços de cowork, eventos e salas de reuniões, terraço com sundeck e piscina exterior, e até um museu onde estão expostas as peças arqueológicas encontradas durante o restauro do convento.

O aparthotel tem 370 suítes, quartos e apartamentos Foto: DR | Francisco Nogueira

O projeto de decoração e design de interiores ficou a cargo do estúdio catalão Lázaro Rosa-Violán e do nova-iorquino Post Company que trabalharam em conjunto, de acordo com a Wallpaper, de forma exímia, entecruzando modernidade com a identidade setecentista do espaço, fazendo questão de manter, por exemplo, os painéis de azulejos. Para além disso, na decoração do Locke de Santa Joana foram usados tecidos locais e peças da Grau Cerâmica.

No Locke de Santa Joana é possível fazer estadias curtas ou longas Foto: DR | Francisco Nogueira

A oferta gastronómica do Locke de Santa Joana expande-se por múltiplos espaços, incluindo seis bares, dois restaurantes e um café, com cartas nas quais predominam produtos frescos locais e uma programação musical e cultural inovadora. Os restaurantes e bares são geridos por dois grupos do Reino Unido: a White Rabbit Projects, especialista em programação musical e cultura, e a Spiritland, com vasta experiência em curadoria de bebidas.

Um dos principais elementos do Locke de Santa Joana – referido pela Wallpaper como um dos motivos para o prémio que recebeu – é o jardim com piscina, espaço lounge e bar.

Piscina com vista para o convento Foto: DR | Francisco Nogueira

O Locke é um grupo hoteleiro operado pela Edyn (empresa sediada em Londres) que se especializa em aparthotéis que combinam design contemporâneo com um estilo de vida próprio. O conceito do Locke junta as comodidades de um apartamento aos serviços e experiência de um hotel, proporcionando aos hóspedes a liberdade de viajarem de forma autêntica e autónoma.