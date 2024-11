6 hóteis portugueses premiados pela Condé Nast Johansens

Os Prémios Condé Nast Johansens 2025 nascem da avaliações dos hóspedes, da análise dos resultados da votação online e dos relatórios realizados pelos chamados local experts da Condé Nast Johansens, uma coleção de hotéis de luxo, spas e espaços de eventos independentes avaliados anualmente por especialistas. Os profissionais que inspecionam as propriedades contam com mais de 40 anos de experiência na área. Este guia é ideal para viajantes independentes e este ano conta com seis vencedores portugueses na categoria de Europa e Mediterrâneo.

Considerado o hotel europeu e mediterrâneo mais romântico, o Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, em Cascais, fica na antiga residência do último rei de Itália, Umberto II, construída em 1960 para abrigar o rei exilado e reconstruída para receber o hotel. Recentemente o hotel abriu o restaurante Belvedere, com vista para o mar e boa cozinha italiana. Inspirado nas termas romanas, o spa com 10 salas de tratamento e é o local ideal para relaxar à beira-mar, conciliando com a piscina exterior de água salgada.

O hotel europeu e mediterrâneo mais romântico é o Grande Real Villa Itália Hotel & Spa. Foto: @Grande Real Villa Itália Hotel & Spa

É na capital, no Cais do Sodré, que fica o hotel com melhor relação de qualidade-preço. O Corpo Santo Lisbon Historical Hotel é ideal para quem quer conhecer a cidade e voltar ao fim do dia para um dos 75 quartos e suítes, todos distintos, mas todos com uma atmosfera acolhedora e minimalista que junta a arquitetura moderna com toques históricos. Para no fim de uma longa caminhada relaxar a 100%, o hotel inspira-se na relação com o rio para uma experiência de spa luxuosa, com sauna, banho turco Halo therapy e duche escocês.

O Corpo Santo Lisbon Historical Hotel junta a arquitetura moderna com toques históricos. Foto: @Corpo Santo Lisbon Historical Hotel

Ainda em Portugal, mas no meio do Oceano Atlântico, o melhor pequeno-almoço serve-se na Quinta Jardins do Lago, na Ilha da Madeira. Rodeada de Jardins Botânicos, a quinta foi construída no século XVIII. Mais recentemente foi uma casa de família até ser transformada num hotel boutique com 32 quartos e nove suítes virados a sul.

O melhor pequeno-almoço serve-se na Quinta Jardins do Lago. Foto: @Quinta Jardins do Lago

No Alentejo encontra-se o melhor hotel de campo da Europa. O Sobreiras Alentejo Country Hotel, em Grândola, foi pensado para escapar ao dia-a-dia, com quartos e villas em formato de cabana, rodeadas da natureza. As atividades no campo são infinitas e o hotel oferece opções de passeios a cavalo e de bicicleta e trilhos para caminhadas, seguidas de massagens reparadoras.

No Alentejo encontra-se o melhor hotel de campo na Europa, o Sobreiras Alentejo Country Hotel. Foto: @Sobreiras Alentejo Country Hotel

Se procura um destino para celebrar um casamento ou outra cerimónia, não tem de ir longe para encontrar o melhor na Europa. Em Braga, no meio de vinhas e matas minhotas, surge a Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, uma torre medieval do século XV com duas suítes e a casa do Gomariz, com 12 suítes e 12 quartos. A torre acolhe também um bar e um spa com piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco e tratamentos como massagens de aromaterapia. No entanto, o que chamou a atenção da Condé Nast Johansens foi, além da vista para as vinhas, o salão para eventos de até 220 convidados, o longo jardim e a decoração com madeira natural e minimalista. O espaço de eventos inclui a cozinha do chef Marco Gomes.

Em Braga, no meio de vinhas e matas minhotas, surge a Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel. Foto: @Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel

Por fim, o último hotel português a constar na lista de premiados é o The Rebello, no Porto, coroado com o prémio dos leitores. O hotel com 103 quartos, suítes e estúdios ergue-se da margem do rio Douro e é nomeado exatamente em homenagem aos pequenos barcos de madeira que por lá passavam, levando as uvas até às casas de vinho. Todo o seu design e organização são feitos tendo em conta a história da região. A sua oferta de comida e bebida, seja no rooftop, bar ou restaurante inspira-se nos produtos regionais revisitados com um olhar contemporâneo. Não poderia faltar um espaço de relaxamento e aqui, o spa inspira-se nas termas romanas que em tempos existiram na região. Importante mencionar que os amigos peludos são mais do que bem vindos – assim se ganha o amor dos leitores.