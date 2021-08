Porquê ir à praia quando pode ficar na piscina? 5 casas de férias para alugar em Portugal

Quinta Velha – Sintra

Quinta Velha, Sintra. Foto: Airbnb

Situada no meio da natureza, a Quinta Velha está repleta de história, mantendo, ainda assim, um ambiente sofisticado.

Com capacidade máxima para 15 hóspedes, tem sete quartos (nove camas), quatro deles suites. Embora quase todos tenham ar condicionado, apenas um tem varanda com vista para o Castelo dos Mouros.

A sala de estar tem ar condicionado e uma lareira para as noites frias da Serra de Sintra. A sala de jantar é talvez o espaço mais excêntrico da quinta, com detalhes que vão desde a existência de um banco comprido em tom laranja garrido a uma cabeça de veado pendurada na parede.

A quinta conta também com um espaço exterior com jardim e terraço para churrascos. A piscina está no local perfeito, rodeada de árvores para manter alguma privacidade.

A estadia fica em €600 por noite.

Casa em Avintes – Porto

Casa em Avintes, Porto. Foto: Airbnb

Esta residência em Avintes, no Porto, tem dois quartos, cada um com espaço exterior (terraço ou varanda), e três casas de banho, tendo assim capacidade máxima para seis hóspedes.

A decoração interior parece saída de um conto de fadas: paredes e mobília branca com toques de cores suaves como lilás e verde menta.

A casa do século XVIII à beira do rio Douro conta também com uma kitchenette, sala de estar e um grande espaço exterior para relaxar, seja no terraço com vista para o rio, no jardim, no pátio coberto ou na piscina. Os mais aventureiros podem ainda dar um mergulho nas águas do Douro.

A estadia fica em €390 por noite.

Casa com vista para o mar – Colares

Casa com vista para o mar, Colares. Foto: Airbnb

Situada em Colares, perto da vila de Sintra, está num sítio privilegiado com uma idílica vista para o mar.

Pintada em branco com pormenores a azul, tem o ambiente ideal de uma casa junto à praia. O chão de madeira e as paredes de pedra dão à residência um ar rústico e igualmente moderno.

Tem capacidade máxima para quatro hóspedes, com oito camas divididas por dois quartos. A única casa de banho vai fazê-lo sentir que está num hotel de luxo.

O espaço exterior conta com um pátio e piscina partilhada, um campo de ténis e um cesto de basquetebol perto.

A estadia fica em €375 por noite.

Apartamento em Olhão – Faro

Apartamento em Olhão, Faro. Foto: Airbnb

Este apartamento fica num condomínio privado em Olhão, antiga cidade de pescadores.

Com uma apresentação moderna e cores garridas, dispõe de dois quartos (com três camas cada), três casas de banho.

O terraço privado, ligado à área de estar, é o local perfeito para desfrutar de uma refeição ou para conviver com os amigos. No entanto, o ponto alto desta residência é a piscina partilhada no telhado, onde pode também tomar uns belos banhos de sol ou deixar-se deslumbrar pela paisagem.

Tem uma capacidade máxima para cinco hóspedes e custa €146 por noite.

Estúdio da Casa da Praça - Porto

Estúdio da Casa da Praça, Porto. Foto: Airbnb

É um dos cinco estúdios da Casa da Praça, localizada em frente à Praça da Alegria, a apenas alguns quilómetros do rio Douro.

Ao contrário da maior parte das casas do Porto, este estúdio foi concebido para os amantes do Top Gun, com a decoração referente à aviação e ao céu azul.

O quarto está equipado com uma kitchenette, casa de banho, cama de casal, cama dobrável para crianças e ainda com ar condicionado e televisão. O pátio e a piscina são partilhados com os outros hóspedes.

Se quiser passear, pode visitar o Miradouro das Fontaínhas, a Sé do Porto ou o Jardim Marques de Oliveira.

Tem uma capacidade máxima para três hóspedes, sendo que a estadia fica em €102 por noite.



Todos os alojamentos estão disponíveis para alugar no Airbnb.