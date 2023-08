Um oásis à beira-mar. Já é possível passar a noite na casa de Mila Kunis e Ashton Kutcher

Afinal, entrar no universo das estrelas de Hollywood, nem que seja por apenas uma noite, pode não ser assim tão difícil. Depois de Gwyneth Paltrow colocar a sua casa de hóspedes no Airbnb, Mila Kunis e Ashton Kutcher fizeram o mesmo. O casal de atores vai "oferecer uma escapadinha aos hóspedes que reservarem a sua casa de praia em Santa Bárbara, na Califórnia, EUA, através da Airbnb", anunciou a plataforma, que descreve a propriedade como um "oásis com vista para o mar".

Sala de estar. Foto: Katya Grozovskaya

Pátio com jacuzzi. Foto: Katya Grozovskaya

Esta é "a nossa casa longe de casa, especialmente quando precisamos de algum R&R [em inglês rest & relaxation, que significa descanso e relaxamento]", lê-se na nota deixada por Mila Kunis e Ashton Kutcher no site da plataforma. "A poucos passos da praia e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, não faltarão pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível."

Vista para a praia. Foto: Katya Grozovskaya

Quarto de casal. Foto: Katya Grozovskaya

Durante a estadia de uma noite, a 19 de agosto, os hóspedes poderão passar algum tempo com o casal, que os irão receber no seu oásis e garantir todas as condições necessárias, mas também descontrair à beira-mar, passear pelos trilhos próximos, descobrir os sabores dos restaurantes locais e passar o serão a jogar jogos de tabuleiro. Com um areal de tirar o fôlego e uma decoração interior tipicamente veranil, recheada de azuis e brancos, "não há melhor lugar para passar um fim de semana".

Um dos três quartos. Foto: Katya Grozovskaya

Cozinha. Foto: Katya Grozovskaya

A reserva para a casa de hóspedes já abriu e contempla um grupo de até quatro pessoas, tudo por um custo de zero euros. Sim, leu bem. Para celebrar a parceria, a Airbnb irá fazer um donativo à Thorn, co-fundada por Ashton Kutcher e Demi Moore em 2012, que luta pelo fim do tráfico e abuso sexual de crianças.



Mila Kunis e Ashton Kutcher conheceram-se em 1998 no set de That '70s Show (Que Loucura de Família), tinham 14 e 20 anos, respetivamente. Mas foi só em 2012 que começaram a namorar (Kutcher esteve casado com Demi Moore entre 2005 e 2001), tendo dado o nó em 2015. Atualmente têm dois filhos, Wyatt Isabelle, com 8 anos, e Dimitri Portwood, com 6.