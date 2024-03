Pedro Pena Bastos e Marlene Vieira juntam-se para cozinhar no Cura

O mês de março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher, que no último dia 8 celebrou as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres ao redor do mundo. Para homenagear não apenas essa data, mas também o talento e a dedicação feminina na cozinha portuguesa, o Cura, um dos restaurantes do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, organizou um momento memorável: um jantar a quatro mãos que junta o chef da casa, Pedro Pena Bastos, à convidada Marlene Vieira.

Nas palavras de Pena Bastos, "O Dia Internacional da Mulher é também uma homenagem a todas as mulheres que, à frente ou nos bastidores dos tachos, trazem o melhor da gastronomia portuguesa às mesas do país."

Chef Pedro Pena Bastos Foto: DR

E não há melhor exemplo dessa força do que Marlene Vieira, que com apenas 12 anos já trabalhava num restaurante durante as férias de verão, despertando ainda mais a sua paixão pela cozinha. Aos 16, ingressou na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira, dando início a uma carreira que a levaria a explorar diversos horizontes culinários. Deu uma volta pelo mundo até regressar à casa mãe, onde abriu o seu próprio restaurante, o Avenue, que liderou durante três anos. Aqui conquistou reconhecimento pela sua criatividade e excelência culinária.

Chef Marlene Vieira Foto: DR

Determinada a abrir caminho para mais mulheres na indústria culinária, Marlene Vieira é uma defensora da igualdade de género e um exemplo para muitas aspirantes a chef. Os dois restaurantes que tem no bolso - o Zunzum Gastrobar e o Marlene, ambos em Lisboa, são reflexo da sua paixão, determinação e criatividade.

Neste jantar, o destaque vai, naturalmente, para os melhores produtos e sabores portugueses. O menu degustação, com o valor de €275 por pessoa (incluindo uma taça de champagne à chegada), apresentará 10 momentos cuidadosamente elaborados pelos dois chefs, prometendo uma noite inesquecível.

Onde? O CURA. Quando? No dia 15 de Março das 19h00 às 23h00 (último turno às 21h30). Reservas: 213 811 401 ou restaurant.reservations.lisbon@fourseasons.com.