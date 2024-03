Jantares vínicos regressam ao The One, no Tivoli Carvoeiro

Não há uma estação do ano mais indicada para se descer até ao Tivoli Carvoeiro, no Algarve, onde até no inverno o sol espreita na encosta junto à praia, e onde os hóspedes podem dar longos passeios na natureza ou até aventurar-se e descer às praias circundantes. Seja primavera ou verão, este destino hoteleiro abre as portas do restaurante The One - distinguido recentemente, e duplamente, pela revista Wine Spectator com o Award Excellence - para voltar aos jantares vinícos. Em março há dois jantares, com a habitual assinatura do chef executivo Bruno Augusto, em harmonização com alguns dos mais conceituados produtores vínicos nacionais, e que percorrem alguns dos clássicos do chef reinterpretados.



Desta vez, e com data agendada para 15 de março, o primeiro jantar recebe o histórico produtor Ervideira, adega centenária que fica junto à vila da Vidigueira, numa região cujo terroir beneficia largamente os vinhos. Espera-se que o momento inaugure com um Vinha D’Ervideira Espumante Brut Branco, "de bolha fina que desaparece de uma forma suave", arrancando, no prato, com uma entrada de Carpaccio de Novilho com vinagrete de trufa, em harmonização com o Conde D’Ervideira Escolha Pinot Noir, "um vinho complexo e de estrutura sedosa, com um corpo cheio de equilíbrio". Como não podia faltar peixe na ementa, o primeiro prato de peixe é um Pregado com molho beurre blanc em harmonização com o Conde D’Ervideira Escolha Branco de Inverno, e como opção de carne há o já famoso Jarrete de Borrego com puré de Batata Trufado e Legumes, acompanhado pelo Vinha D’Ervideira Colheita Selecionada Tinto. A experiência desde dia encerra com o Bolo Floresta Negra com sorbet de cassis em pairing com um Late Harvest D’Ervideira Vindima Tardia Branco, "um vinho de aroma intenso a figos, frutos secos, marmelada e mel, que termina longo e com uma equilibrada e vibrante acidez."

Jantar com Quinta da Chocapalha.

Subindo um pouco, geograficamente, no nosso terroir, é a vez de a Quinta da Chocapalha, da Aldeia Galega, em Alenquer, acompanhar o jantar de dia 22. O Mar de Palha Rosé, "um vinho muito aromático e fresco, com notas de morango e amora, dará as boas-vindas a todos os que embarquem nesta experiência". O menu arranca com um Ceviche de robalo com espuma de maracujá, acompanhado com o Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc. Um peixe muito usado na culinária portuguesa, o bacalhau, surge logo depois em forma de Strudel com sucos de carne, em perfeita harmonização com o Quinta de Chocapalha Reserva Branco, "um vinho muito elegante, fresco e com um longo final de boca", precedido de uma Pintada com castanhas e cogumelos selvagens - atenção, a pintada é um habitué na carta do chef - em pairing com o Quinta de Chocapalha Castelão, "um vinho bastante frutado e muito elegante, com taninos redondos e aveludados". Por fim, a experiência culmina num Cheesecake de Yuzu e Bergamota com sorbet de framboesa e a escolha inesperada de um pairing com Quinta de Chocapalha Reserva Rosé.

Cada jantar vínico tem o valor de €65 por pessoa, com água, café ou chá incluído. Onde? Estr. do Farol 5, 8401-911 Carvoeiro Quando? 15 e 22 de março Reservas: 282 351 100