Nuno Matos assume a liderança culinária no Aethos Ericeira

Tanto ao almoço quanto ao jantar, os clientes poderão desfrutar de uma variedade de opções que refletem a paixão do chef pela boa comida e pela sustentabilidade. Foto: Pion Studio

Garoupa selvagem, couve-flor, pak choi e cebola assada. Foto: Hayley Kelsing

Posset de limão, sorvete de framboesa, crumble de amêndoa. Foto: Hayley Kelsing

O Aethos Ericeira recebe um novo chef de renome: Nuno Matos, qu. Com uma proposta gastronómica que valoriza os produtos locais e sazonais, o chef promete encantar os clientes com uma abordagem simples, mas cuidada, onde o sabor é o verdadeiro protagonista. Inspirado pela riqueza do mar e dos ingredientes regionais do Oeste, Nuno Matos traz uma nova energia à cozinha do Aethos Ericeira.Com apenas algumas semanas à frente da equipa culinária, o chef já deixou a sua marca, com propostas que destacam a frescura e a qualidade dos produtos locais., a criatividade gastronómica do originário de Coimbra, promete surpreender os paladares mais exigentes.Tanto ao almoço quanto ao jantar, os clientes poderão desfrutar deque refletem a paixão do chef pela boa comida e pela sustentabilidade. Desde pratos mais leves e rápidos até refeições mais elaboradas e gastronómicas, a carta do Onda oferece uma experiência culinária completa que celebra os sabores autênticos da região.Atento às necessidades de todos, Nuno Matos. Com uma abordagem inclusiva e flexível, o chef pretende criar uma experiência que seja acessível a todos, sem comprometer o sabor ou a qualidade dos pratos.Com uma vista deslumbrante sobre o Atlântico, o, graças à liderança culinária de Nuno Matos. Sob a direção de Floris Boyen, Diretor Geral do Aethos Ericeira, o restaurante está preparado para se tornar um destino gastronómico de excelência, alinhado com os desejos e expectativas dos clientes e habitantes locais.