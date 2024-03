Bairro Alto Hotel celebra o Dia Mundial do Sono

desde 635 euros -

"Melhor Boutique

de Portugal" pelos World Travel Awards, em 2023.

21 340 8288

O Bairro Alto Hotel, situado no coração de Lisboa, sugere uma escapadela de tranquilidade e descanso com o programa Suite Dreams,. Este programa -proporciona uma noite para duas pessoas numa das 22 luxuosas suites do hotel, juntamente com um tratamento relaxante no Wellness & Fitness Center.. Independentemente do estilo, todas garantem conforto e serenidade, proporcionando um refúgio da cidade. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para criar uma estadia memorável, desde os produtos de assinatura portuguesa no minibar até aos produtos Le Labo nas casas de banho.Além do alojamento de luxo,. Esta terapia de massagem de 50 minutos utiliza óleos aromáticos aquecidos e uma esfoliação com cera de jojoba para estimular e desintoxicar a pele, aumentando a vitalidade e promovendo o relaxamento profundo. O tratamento é realizado no hotel, que hoje em dia tem uma gama de instalações de bem-estar, incluindo uma sauna, um duche sensorial e um ginásio, todos complementados pelos exclusivos produtos orgânicos de Susanne Kaufmann, foi distinguido com o selo dePraça Luís de Camões 2 5º Piso, Lisboa. Reservas