Six Senses Douro Valley distinguido como o melhor spa da Europa

Uma variedade de opções, desde massagens personalizadas até tratamentos faciais e corporais, terapias de bem-estar e rituais de beleza. Foto: DR

medicina alternativa desenvolvido na Índia)

Uma experiência holística num espaço de 2200 m2, com 10 salas de tratamento. Foto: DR

Quinta Vale de Abrão, Samodães.

Ao Six Senses Douro Valley acaba de ser atribuído o, realizada em Londres. Este prestigioso reconhecimento celebra a excelência no campo do bem-estar e do wellness em todo o mundo. Desde a sua primeira edição em 2012, estes prémios têm destacado o trabalho excepcional realizado por este tipo de centros em todo o mundo.O spa do Six Senses desenha uma experiência holística personalizada para cada um dos seus clientes, numque têm vistas deslumbrantes para jardins secretos, fontes de água e o vale do Rio Douro. O seu design exclusivo combina elementos naturais como água, pedra e madeira, criando uma atmosfera de serenidade e harmonia. As instalações incluemde grandes dimensões come jatos de massagem, bem como a área Vitality Suite, que tem uma variedade de opções de bem-estar, incluindo saunas, banhos a vapor, sala de fitness e estúdio de atividades de wellness.Olhando para odo spa, este apresenta uma variedade de opções, desde. Além disso, o Six Senses Integrated Wellness desenha programas personalizados baseados em biomarcadores fisiológicos, nutrição e estilo de vida, enquanto o programa Sleep with Six Senses visa melhorar a qualidade do sono dos hóspedes.O spa do Six Senses Douro Valley tambémHá vários programas de ioga disponíveis, como Discover Yoga, Yogic Detox e Yogic Sleep, e os hóspedes podem ainda mergulhar profundamente na prática do ioga enquanto desfrutam das propriedades curativas do ambiente circundante.reservations-dourovalley@sixsenses.com ou +351 254 660 600.