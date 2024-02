Um menu a quatro mãos no ZunZum junta Marlene Vieira e Aurora Goy

A gastronomia portuguesa volta a estar em destaque no restaurante Zunzum, onde a chef Marlene Vieira se junta à convidada Aurora Goy para uma experiência culinária única. Filha de mãe minhota e pai francês, Goy traz consigo a influência luso-francesa para enriquecer ainda mais o menu com pratos reconfortantes e cheios de sabor.



A trajetória de Goy começou em Paris, onde teve a oportunidade de trabalhar ao lado de chefs como Alain Ducasse e Guy Savoy, além do português José Avillez, no Belcanto. A sua bagagem gastronómica rica e eclética reflete-se na sua abordagem à cozinha, combinando técnicas clássicas com um toque contemporâneo. O resultado são pratos que celebram os sabores tradicionais, mas com uma apresentação e um olhar muito sofisticados.

Aurora Goy Foto: DR

Nesta colaboração com a chef Marlene Vieira, o menu apresenta-se como uma verdadeira viagem pelas regiões do norte de Portugal. Dividido em quatro momentos, começamos pelo snack, que apresenta duas opções: o milho, "recado rojo", com raia, nabo, lima e chili ou a gamba rosa braseada com caldo e caril. Para as entradas, as opções recaem no tupinambo com mexilhão, gnocchis, limão confitado, avelã e funcho e na empada de perdiz com cogumelos e trufa. Chegando ao prato principal, propõe-se o aipo com uma gema curada, acompanhado de quinoa, pleurotes, funcho e jus de carne; e também a sopa de cação de coentros e sames de bacalhau. Para terminar, nada melhor do que uma sobremesa: o chou com castanha, marmelo, sésamo e cardamomo ou o habitual da casa, a torta de anánas dos Açores e chá verde.

Além da experiência gastronómica, este pop-up também oferece uma seleção de vinhos cuidadosamente pensados para harmonizar com os pratos. Com propostas provenientes do Morgado do Quintão, no coração do Algarve, os convidados terão a oportunidade de degustar produções que refletem a dedicação à terra e à tradição, numa abordagem contemporânea e inovadora.

Foto: DR

Esta é a terceira edição de uma série de eventos mensais no Zunzum, cada um apresentando um chef convidado diferente, mas todos com o objetivo de celebrar a riqueza da comida portuguesa. Com menus compostos por pratos de assinatura do convidado e criações exclusivas da chef Marlene Vieira, os convidados têm a oportunidade de experimentar uma variedade de sabores e técnicas, sempre num ambiente acolhedor e sofisticado.

Os menus são compostos por pratos de assinatura do convidado e criações da chef Marlene Vieira em formato degustação (€85 com welcome drink e pairing de vinhos).

Onde? ZunZum, Av. Infante D. Henrique, Doca do Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros

de Lisboa. Quando? Dia 25 e 26 de fevereiro. Reservas? 915 507 870 ou hello@zunzum.pt.