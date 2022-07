Quanto álcool se pode beber sem prejudicar a saúde? Os cientistas respondem

O álcool não envelhece, a menos que se ultrapasse um limite crítico. Foi esta a conclusão a que chegou uma equipa de investigadores da Universidade de Oxford, em Inglaterra ao estudar o impacto do álcool no envelhecimento.

Segundo o novo estudo, a ingestão de bebidas alcoólicas a mais afeta o ADN, em especial os telómeros, cuja principal função é proteger e impedir o desgaste do material genético, bem como manter a estabilidade estrutural dos cromossomas. O comprimento destas "proteções" afeta a forma como as células envelhecem, e quanto mais curtos, menos capazes estão de fazer o seu trabalho. Assim, simples hábitos quotidianos são o que basta para danificá-los, como fumar e beber, sendo que telómeros pequenos têm vindo a ser associados a Alzheimer, cancro e doença arterial coronária.

Para a experiência, os cientistas recorreram ao Biobank do Reino Unido, uma enorme base de dados, e analisaram a informação de meio milhão de britânicos com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos, entre 2006 e 2010. Do total, apenas 3% dos participantes não eram consumidores de bebidas alcoólicas. Através da análise do ADN, descobriu-se uma relação significativa entre telómeros curtos e os voluntários que bebiam. "Uma idade mais avançada, práticas de tabagismo e habilitações literárias baixas foram independentemente associadas a CTL (comprimento dos telómeros de leucócitos) mais curtos, tanto nas mulheres como nos homens", afirma o estudo.

Assim, beber mais de 29 unidades de álcool por semana (mais de 232 gramas de etanol, aproximadamente dez copos de 250ml de vinho com 14% de álcool por volume) envelhece o ADN até dois anos, em comparação com alguém que bebe menos de seis unidades (48 gramas, cerca de dois copos de 250ml de vinho) por semana. É importante referir que em Portugal, uma unidade de bebida padrão equivale a cerca de dez gramas de álcool puro; No Reino Unido equivale a oito.

Mas afinal, quando é que se ultrapassa o limite? A linha é traçada nas 17 unidades semanais, o que se traduz em cerca de cinco copos de vinho cheios ou cerca de cinco litros de cerveja.