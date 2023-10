Aperitivos e cervejas apenas por 5€. A Rota de Tapas Estrella Damm está de volta

De 4 a 26 de outubro, vários espaços de restauração no país vão abrir portas para receber a 16ª edição da Rota de Tapas Estrella Damm. Como já é habitual, um aperitivo e um copo de cerveja por apenas €5 é o que chama mais pessoas a desfrutar desta edição.

Mas as coisas boas não acabam por aqui – a cidade de Leiria é uma das grandes anfitriãs que irá receber este evento. Não deixando de parte outros sítios que iram receber também pela primeira vez o evento, como: Alvalade e Parque das Nações, ambos em Lisboa, para que assim mais pessoas possam provar estas tapas no âmbito do festival gastronómico que tem, ainda assim, a cerveja espanhola como estrela da companhia.

Durante este 23 dias, há 150 restaurantes aderentes a este festival. Em Braga, por exemplo, poderá passar pelo restaurante Chefão para comer uma bruschetta em pão branco, assada e recheada com patê de alho, queijo mozarella, tomate e parmesão. Já n'O Anzol, em Setúbal, pode pedir choco frito, acompanhado por pão, pimentos e salsa.

Se estiver por Guimarães, pode sempre pedir taco de atum do restaurante Norma ou taco de frango grelhao com mel e especiarias do Un Poco Loco. No centro de Lisboa, a oferta também é diferenciada, com propostas como salada de bacalhau ou empanada mediterrânea.

Rota de Tapas Estrella Damm arranca hoje em 10 cidades do país. Foto: DR

As 10 cidades que irão fazer parte deste evento:

Braga: Na cidade dos arcebispos, 13 restaurantes prepararam tapas excecionais que capturam a essência da cozinha do Minho. Desde os sabores tradicionais até às combinações mais ousadas, Braga promete surpreender os visitantes.

Guimarães: A cidade conhecida como berço de Portugal oferece 13 razões para explorar os recantos da sua gastronomia.

Porto: No coração da invicta, 19 restaurantes aderentes vão transportar os seus visitantes numa viagem gastronómica inesquecível.

Aveiro: A cidade dos canais e das rias tem 25 restaurantes prontos para proporcionar experiências de sabor único. Desde os pratos de marisco até às deliciosas sobremesas, Aveiro revela-se na gastronomia.

Covilhã: Os ares serranos da Covilhã inspiraram 13 diferentes tapas que os restaurantes locais criaram para esta edição da Rota.

Leiria: Leiria estreia-se na Rota de Tapas Estrella Damm e traz consigo 13 restaurantes dispostos a impressionar com a sua cozinha única.

Lisboa: A capital portuguesa, com os seus bairros típicos, oferece 16 restaurantes que irão proporcionar experiências de sabor incríveis. Desde a Baixa ao Bairro Alto, passando por Alvalade ou pelo Parque das Nações.

Setúbal: Na cidade do Sado, 12 restaurantes aderentes garantem que o choco frito à setubalense não faltará no menu.

Faro: Em Faro, à beira-mar, 15 restaurantes vão destacar a riqueza dos sabores algarvios.

Ponta Delgada: Os petiscos micaelenses são famosos, e a Rota de Tapas Estrella Damm conta com 11 restaurantes dispostos a mostrar o melhor da culinária açoriana.