Ouro Incenso e Birra. A festa com mais cerveja de Lisboa está de volta

Ouro Incenso e Birra está de regresso para mais uma edição mesmo ao virar do Dia dos Reis, com o Lisbon Beer Department, a zona da cidade reconhecida pela maior concentração de cervejeiras, de "portas escancaradas" a 7 de janeiro.

Como é habitual, a festa acontece nas áreas da Musa de Marvila, Dois Corvos, Lince e Oitava Colina, e conta com uma programação o "mais bairrista que há", cruzando novos e consagrados artistas como Alma Ata, Danny the Dawg, G Fema, Lewis, CZM, Marinho, Necxo, Nerve, Pongo e Velhote do Carmo, na "secção" dos concertos ao vivo, e ainda Fabz, Gonçalo Afonso, Holly Hood, Kwan, Luisa, Saint Caboclo, Sam the Kid e ZenGxrl no que toca à arte de mistura.

Mas há mais. Este ano, o Ouro Incenso e Birra, em Marvila, traz um presente atrasado de Natal (ou bastante adiantado) - a cerveja BIRRA, uma Stout doce e encorpada.

E, como manda a tradição, o valor total da venda de copos do evento será doado à Chelas é o Sítio - uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de trazer mais valor para uma das maiores áreas de Lisboa através da música, desporto, artes e intervenções no espaço público - de modo a conseguirem adquirir equipamento para o estúdio comunitário que estão a desenvolver. Eis o alinhamento:

14h: Velhote do Carmo @ Oitava Colina

15h: Danny the Dawg @ Oitava Colina

16h: Luisa (dj set) @ Oitava Colina

16h30: Saint Caboclo (dj set) @ Musa

17h: Lewis CZM @ Dois Corvos

18h: G Fema @ Lince

19h: Kwan (dj set) @ Dois Corvos

19h: Alma Ata @ Musa

19h30: Necxo @ Musa

20h: Marinho @ Lince

21h: Nerve @ Dois Corvos

22h: ZenGxrl (dj set) @ Musa

23h: Pongo @ Musa

23h: Fabz (dj set) @ Lince

00h: Sam the Kid (dj set) @ Dois Corvos

00h: Gonçalo Afonso (dj set) @ Musa

02h: Holly Hood (dj set) @ Musa