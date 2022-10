De álcool proibido na rua a roupas modestas. As regras para visitar o Mundial de Futebol no Qatar

Este ano, o Campeonato Mundial de Futebol - ou Fifa World Cup - realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Recentemente, a comissão organizadora do evento revelou as regras estabelecidas para o mesmo, regras estas que todos os visitantes terão de seguir. Trata-se de um documento de 16 páginas denominado Qatar: Do’s and Dont’s, avançou o site da GQ francesa.



Situado Médio Oriente, o Qatar é um país historicamente conservador, e com grande parte da sua população ligada à religião islâmica. Por norma, os estrangeiros que o visitam têm de obedecer a certas regras e costumes, e o mesmo será esperado durante o campeonato.

Vamos a exemplos. Ao entrar na casa de alguém, é proibido cumprimentar as mulheres com um aperto de mão ou com abraços, sendo a alternativa saudá-las com a mão direita sobre o coração. Para beber chá árabe, deve ser usada apenas a mão direita. Em público, é considerado rude olhar as pessoas nos olhos e demonstrações de afeto são vistas como algo desagradável e inadequado. Respeitar as áreas específicas para mulheres e para homens é de extrema importância.

O álcool não é um costume no Qatar, mas podemos beber à mesma? Não é permitido transportar bebidas alcoólicas, tal como produtos derivados de carne de porco, nem usufruir destas na rua, correndo-se o risco de ser preso. À exceção dos residentes, os únicos locais onde se pode comprar álcool serão nos estabelecimentos com licença para tal (hotéis, bares e restaurantes) afirmou a FSA, a Football Supporters Association. Uma garrafa de cerveja num hotel com licença irá custar cerca de 15 euros, e uma caneca com cerca de meio litro ficará à volta dos 17 euros. Contudo, este tipo de bebidas serão também comercializadas em zonas designadas dos recintos que irão acolher os jogos, algumas horas antes e uma hora depois da partida, mas nunca durante a mesma. Em Doha, a capital do país, haveriá ainda uma fan zone com álcool à venda. Vale a pena referir que junto ao estádio serão criadas "tendas sóbrias" para aqueles que tiverem sob influência alcoólica durante o campeonato, uma alternativa suave às consequências impostas pela lei.



Por fim, os adeptos de futebol que quiserem assistir aos jogos terão de apresentar um teste negativo à Covid-19 na chegada ao país, e serão obrigado as descarregar uma aplicação de telemóvel, controlada pelo governo, para que a sua localização seja rastreada em caso de doença.