Relais & Châteaux Travel Book: a bíblia do viajante

A Relais & Châteaux acaba de apresentar o segundo volume do seu Travel Book – o livro que veio substituir o antigo guia, mas que tem o mesmo propósito: dar a conhecer os seus membros com os seus bonitos hotéis e restaurantes, espalhados por todo o mundo. A todo são 580 pequenos hotéis e restaurantes em 65 países, nos cinco continentes. Mais do que uma lista de hotéis e restaurantes, este Travel Book é um guia de propriedades interligadas pela mesma filosofia e forma de estar: espaços independentes, ou seja, que não fazem parte de grandes grupos e redes, e cujo objetivo primordial é darem a conhecer o melhor da gastronomia, produtos, cultura e arquitetura locais – não é por acaso que muito hotéis são monumentos requalificados, como palacetes e casas senhoriais –, fazendo, ao mesmo tempo, com que quem os visita se sinta em casa.

Fortaleza do Guincho, em Cascais Foto: DR

Para quem prefere passar uma noite no Tártaro a dormir num hotel de uma grande rede internacional – todos com o mesmo aspeto quer sejam em Bogotá, Paris ou Tóquio – sabe que nunca errará se escolher as suas estadias passeando primeiro com os dedos pelas páginas do Travel Book. Para além de um guia completo de todos os hotéis e restaurantes – membros recentes que não apareçam no Travel Book podem ser consultados no site – o Travel Book inclui ainda um total de 146 daquilo a que chama Routes du Bonheur – qualquer coisa como Rotas da Felicidade –, ou seja, percursos pré-definidos entre hotéis da mesma região, que permitem ao viajante ir deambulando. Uma dessas rotas está localizada na estrada que liga Paris a Nice com paragem nos cinco hotéis fundadores da associação Relais & Châteaux. O objetivo desses cinco iniciais é o mesmo dos atuais 580 membros: unirem-se para que consigam dar-se a conhecer ao mundo, sem serem obliterados pelas máquinas de comunicação das grandes unidades hoteleiras.

Grand House, em Vila Real de Santo António Foto: DR

Em Portugal existem, atualmente, 12 membros da Relais & Châteaux: Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão; Belcanto, em Lisboa; Casa da Calçada, em Amarante; Casa Velha do Palheiro, no Funchal; Fortaleza do Guincho, em Cascais; Grand House, em Vila Real de Santo António; Herdade da Malhadinha Nova, em Beja (ver foto de abertura); Quinta Nova Winery House, em Sabrosa; L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo; The Yeatman, em Vila Nova de Gaia; Valverde Santar Hotel & Spa, em Nelas; e Valverde Lisboa Hotel & Garden.

Valverde Lisboa Hotel & Garden, na Avenida da Liberdade

Foi, de resto, neste último que o Travel Book foi apresentado. Para quem não conhece, o Valverde Lisboa Hotel & Garden é um oásis no meio da Avenida da Liberdade. Quem vê a discreta e elegante fachada, não imagina o que se esconde por detrás daquela porta: um refúgio glamoroso, com mobília retro e obras de arte em cada recanto, com um bonito pátio interior que mantém afastado o ruído da cidade. A Relais & Châteaux é guardiã de segredos bem guardados.