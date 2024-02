Todos os caminhos vão dar ao Brilhante, no Dia dos Namorados

Com a chegada de fevereiro, aproximamo-nos do momento mais romântico do ano: o Dia de São Valentim. Se ainda estiver à procura do local ideal para terminar o dia, não há escolha melhor do que o Brilhante, um restaurante que respira o encanto das brasseries francesas, situado no Cais do Sodré, em Lisboa. Este espaço exala luxo com as luzes suaves, materiais nobres, como a madeira escura, o latão, a pele e o veludo, tudo complementado por tons marcantes de carmim e vermelho-vivo, a cor que define o dia 14.

Uma visão do espaço, marcante pelos tons vermelhos que cobrem a sala. Foto: DR

Com uma carta aberta, o Brilhante deixa a recomendação de um menu. Para iniciar bem a refeição, aconselha-se a oferta especial do chef executivo do bar, Fernão Gonçalves, um cocktail à base de whisky, pepino, hortelã, coco e espumante rosé, perfeito para iniciar um jantar romântico. No capítulo das entradas, há ostras do Sado, vieiras com puré de pastinaca e emulsão de erva-príncipe, ou, para os amantes de foie, o foie Gras torchon, compota de chalota e brioche.

Arroz de Lavagante Foto: DR

Quanto aos pratos principais, sugere-se o arroz de lavagante e o clássico bife à Brilhante, uma homenagem à receita centenária lisboeta do "Bife à Marrare", imortalizado nos célebres cafés do século XIX, agora aperfeiçoado pelo Chef Luís Gaspar e sua equipa.

E para encerrar com chave de ouro, não podemos deixar de mencionar as sobremesas. A estrela desta seleção é o soufflé de avelãs de Piemonte e chocolate, ou o mil-folhas de baunilha e caramelo com gelado de baunilha de Madagáscar, criações reconhecidas sob a batuta de Claiton Ferreira, o chef executivo de pastelaria.

Mil Folhas Foto: DR

Onde? Rua da Moeda 1-I, 1200-275, Lisboa. Quando? De segunda a sexta, para almoço, das 12h – 16h; nos fins-de-semana, das 12h até à uma da manhã. Reservas? +351 210 547 981 ou brilhante@restaurantebrilhante.pt