A piscina de Joana Vasconcelos

no Business Center do Grupo RPI, em Braga, e marcou o lançamento do projeto SOLEO Unique, uma colaboração entre a RP Industries S.A. e Joana Vasconcelos, que pretende transformar o conceito de lazer e bem-estar. A intervenção da artista no muro e piscina em frente ao edifício que acolhe o RPI Business Center e o showroom Soleo teve como inspiração as ondas do mar, criando uma barreira entre o bulício da cidade e o novo ambiente de descanso e conforto. A obra foi executada com desenhos exclusivos da artista e azulejos pintados à mão, utilizando técnicas tradicionais.





"A água é um luxo que damos por adquirido nas sociedades ocidentais e que pode ser revalorizado através da obra de arte. Quando me dei conta da importância e omnipresença da água nas nossas casas, comecei a criar um corpo de obra que enfatizasse esta ideia. A piscina 'Gateway' para o Jupiter Artland na Escócia reforçou a minha ligação a este tipo de equipamento, cuja linha criativa é agora retomada com este projeto."





uma piscina SOLEO Unique personalizada e sob medida, onde cada projeto é único e desenvolvido especificamente para o local; uma piscina SOLEO Unique edição limitada, com design limitado a um número específico de exemplares, mantendo a mesma técnica construtiva e de acabamento, permitindo a execução em prazos mais curtos; e, por último, a piscina SOLEO Unique edição limitada em

liner

ou tela armada, com revestimentos exclusivos produzidos pela RPI a partir dos desenhos de Joana Vasconcelos, oferecendo um acesso mais rápido à arte em formato piscina.

Se um teto, como o da Capela Sistina e tantos outros, pode albergar uma obra de arte, por que não o fundo de uma piscina? Não estamos todos já fartos daquelaque reveste quase todas estas instalações aquáticas? Não haverá outras formas de uma piscina transmitir a tranquilidade de que todos precisamos? A artista plástica Joana Vasconcelos acredita que sim e, como é seu apanágio, arregaçou as mangas disposta a prová-lo. Resultado? A obra Ondulação,Ondulação foi inaugurada na semana passada,Durante a apresentação de Ondulação, Joana Vasconcelos contou que este não foi o seu primeiro contacto artístico com piscinas:E o melhor de tudo é que esta obra de arte não é só para ver, mas para comercializar. Ou seja,De acordo com o comunicado, os interessados poderão escolher uma de três modalidades: