Villa Maria Pia:14 apartamentos dignos de uma rainha

As praias da linha de Cascais já não são o que eram (esta jornalista sabe do que fala). E nem é preciso recuar ao tempo do rei D. Carlos e da rainha D. Amélia para chegar a essa conclusão. Nos últimos 25 anos, esta zona costeira mudou muito e onde antes cabiam sempre as mesmas famílias e grupos de amigos, quase com lugares cativos, hoje cabem 10 vezes mais pessoas, numa amálgama e proximidade excessiva que lembra o metropolitano em hora de ponta. Para os saudosistas, que gostam de ser banhar nas memórias da infância, resta a hipótese de chegar à praia de manhã cedo e partir antes do sol começar a aquecer, ou de ir a banhos no inverno – se é bom para o nosso Presidente... Ou, uma terceira opção: comprar um apartamento – o único que ainda está disponível – num dos edifícios mais emblemáticos do Monte Estoril: o chalet da Dona Maria Pia, aquele palacete charmoso que chamava a atenção dos veraneantes pelos seu icónico telhado com desenhos de losangos.

Ainda há um apartamento para venda, com um terraço privado de 138 metros quadrados Foto: DR

O antigo chalet, construído no século XIX, foi reabilitado em 2023, com projeto da autoria do atelier ARX Portugal, dos arquitetos Nuno e José Mateus, restituindo-lhe o esplendor original. Chama-se agora Villa Maria Pia. Na preservação do seu carácter patrimonial e histórico foi reposto o desenho original de losangos no telhado, numa reprodução fiel do padrão observado em fotografias oitocentistas, tiradas pela própria rainha. No interior, os elementos decorativos, que se concentravam apenas no primeiro piso, como os pavimentos de madeira maciça com padrões geométricos e os tetos ornamentados, foram replicados nos restantes andares para criar harmonia e acentuar a singularidade do chalet.

A fachada envidraçada convida a luz e a natureza para dentro de casa Foto: DR

Nas imediações do palacete foram construídos dois edifícios contemporâneos, com fachadas de vidro, o que faz com que o empreendimento Villa Maria Pia tenha, ao todo, 14 apartamentos. Quatro localizam-se no chalet, e os restantes distribuem-se pelo Garden North e Garden South, os dois novos edifícios de linhas modernas. Para além da vista para o mar e a baía de Cascais, este o Villa Maria Pia inclui jardins, piscina, spa, uma estufa, garagem, e algumas das casas contam ainda com terraço e piscina privativa.

Que tal ver a praia, logo pela manhã, a partir da cama? Foto: DR

Neste momento, há apenas um apartamento disponível no South Garden, precisamente um dos que tem terraço e piscina privativa, à venda na Athena Advisers, consultora internacional para o segmento residencial premium, pelo valor de 4,75 milhões de euros. Este apartamento tem três quartos, todos em suite, uma área interior de 193 metros quadrados, com uma espaçosa zona de estar em plano aberto, que flui para o terraço privado de 138 metros quadrados, onde se encontra a piscina. Uma casa digna da realeza, mas com vizinhos.