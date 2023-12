Portugal: o destino de eleição dos europeus para a época festiva

Há cada vez mais europeus a escolher Portugal para celebrar as festividades de fim de ano e, assim, aproveitar uns dias de merecidas férias. Os dados são de um estudo feito pela Jetcost, um motor de pesquisa de viagens, e revelam um aumento de cerca de 20% nas pesquisas de voos para o nosso país neste final de 2023 (em comparação com ano passado). Relativamente às dormidas, também foram registados aumentos nas procuras de 24%.

Ainda de acordo com a análise da Jetcost, Portugal assume o protagonismo como o terceiro destino mais procurado para iniciar o ano de 2024, superando a França e o Reino Unido. O país destaca-se pela combinação irresistível do clima agradável, da riqueza cultural, das tradições festivas e da gastronomia.

Lisboa surge como a joia da coroa, sendo a cidade mais procurada por viajantes espanhóis, alemães, italianos e holandeses, enquanto os franceses elegem a atmosfera encantadora do Porto. Faro, a porta de entrada para o Algarve, brilha como o destino preferido dos britânicos, atraindo-os com o seu clima ameno, restaurantes de qualidade e a animada vida noturna.

As ilhas portuguesas também não ficam atrás neste estudo. A Madeira conquista o coração dos turistas europeus, ocupando o terceiro lugar nas preferências dos espanhóis, franceses, ingleses e italianos. E as ilhas dos Açores, com a sua natureza vulcânica e a rica oferta gastronómica, não passam despercebidas, destacando-se São Miguel e Terceira entre as escolhas dos viajantes.