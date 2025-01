Davvero. Uma viagem gastronómica a Veneza no coração de Lisboa

Amigos e colaboradores de longa data, o chef Isaac Kumi e o chef Pietro Famengo criaram um menu composto por seis momentos de degustação, que refletem a essência da culinária de Veneza, utilizando ingredientes típicos e técnicas refinadas. Conhecida como uma cidade de mercadores, Veneza assimilou influências de várias partes do mundo, criando uma cozinha onde marisco, peixes e produtos locais brilham em pratos simples, mas repletos de sabor. O uso de especiarias, ervas aromáticas e ingredientes frescos dá um caráter único a receitas como o Risotto al nero di seppia e o Bacalà mantecato, ambos reinterpretados neste evento no Davvero.

Chef Isaac Kumi Foto: DR

O menu destaca pratos que homenageiam o melhor da cozinha veneziana, começando com Espuma de parmesão, abóbora e nozes, seguida de Bacalhau brandeado com polenta preta crocante. O Antipasto apresenta Sardinhas fritas com pinhões, passas e cebola roxa, enquanto o Primi inclui Risotto de tinta de choco, alcachofras e ervilhas. O Secondi será um suculento Lombo ao Valpolicella, acompanhado de radicchio e puré de castanhas. Para terminar em grande, o Dolce conta com um Bolo "sabbiosa" com gelado de avelã e telha de mel, uma sobremesa que fecha a experiência em grande estilo.

Chef Pietro Famengo Foto: DR

Este jantar também celebra a abordagem inovadora de Isaac Kumi, um chef com vasta experiência internacional. Após colaborar em projetos de renome, incluindo a abertura de restaurantes Cipriani, Kumi tem deixado a sua marca na gastronomia lisboeta ao fundir tradições italianas com produtos portugueses.

Por outro lado, Pietro Famengo, conhecido pela sua ligação às raízes venezianas, começou o seu percurso na cozinha ao lado da avó e das tias, consolidando o seu talento em restaurantes como o Quadri e o Antica Osteria da Cera. Em 2021, concretizou o sonho de abrir o La Corte di Villa Rossi, local que explora uma culinária que respeita as tradições, mas abraça a inovação. Juntos, os chefs apresentam uma oportunidade rara de vivenciar uma parceria que combina técnica, criatividade e uma profunda paixão pela cozinha italiana.

O jantar decorre entre as 19h e as 22h30, com um custo de 75 euros por pessoa (sem bebidas incluídas). Para garantir a presença neste evento, é necessário reservar através do contacto 911771610 ou do e-mail: reservations.restaurant@davvero.pt.