Ofício Supper Club: Uma experiência gastronómica imperdível em Lisboa

O primeiro convidado desta série é o espanhol Iñaki Bolumburu, distinguido pelos Best Chefs Awards 2024 e criador do Contrast, um extinto restaurante flutuante em Amesterdão. Entre os dias 11 e 13 de fevereiro os dois chefs juntam-se na cozinha do Ofício para apresentar um menu colaborativo de 8 pratos, com 4 pratos de cada chef, num único turno.

À esquerda o chef do Ofício, Hugo Candeias, e à direita o Chefe Iñaki Bolumburu Foto: DR

Segundo Hugo Candeias, a essência do Ofício Spper Club está na partilha de experiências e no cruzamento de diferentes abordagens técnicas: "O objetivo é fomentar a sinergia entre diferentes cozinheiros, com abordagens técnicas distintas. Com isto, vamos trazer ao Ofício uma experiência complementar à habitual, permitindo aos nossos clientes desfrutar de noites diferenciadas, durante as quais poderão provar um menu exclusivo com referências de ambos os chefs", explica Hugo Candeias, em comunicado.

Durante os três dias, o menu especial do Ofício Supper Club será servido exclusivamente ao jantar a partir das 20h. O valor é de €85,na sala, ou €65 na barra (o menu é exatamente igual). Com o Wine pairing o valor acresce €25. Uma vez que os lugares são limitados, as reservas já podem ser feitas no site do Ofício.

Recentemente, a famosa tarte de queijo basca do chef Hugo Candeias também teve direito a um sítio de venda própria, físico, em Lisboa. De janelas abertas desde o dia 29 de janeiro, instalou-se no pitoresco Quiosque da Estrela, com venda de tartes à fatia para consumir na esplanada ou levar para casa.