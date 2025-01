Cinco relógios de luxo que celebram o Ano da Cobra

As celebrações do Ano Novo Chinês são marcadas por um simbolismo profundo, que também influencia o mundo da relojoaria de luxo. Durante o Ano da Cobra, diversas marcas renomadas lançaram edições especiais de relógios que captam a essência deste signo do zodíaco chinês. A cobra, associada a características como sabedoria, elegância e transformação, inspira peças únicas, que combinam artesanato excecional e design sofisticado.

A Vacheron Constantin, conhecida pela sua maestria artesanal, destacou-se com o "Métiers d’Art A Lenda do Zodíaco Chinês – Ano da Serpente". Esta obra-prima apresenta uma caixa de 40 mm em ouro rosa ou platina, com um mostrador ricamente decorado em esmalte azul ou castanho. A cobra, cuidadosamente esculpida em ouro, desliza sobre um fundo de folhagens delicadamente gravadas à mão, celebrando a ligação entre a natureza e a arte.

Vacheron Constantin Foto: DR

A Jaeger-LeCoultre trouxe uma interpretação magnífica com o "Reverso Tribute Enamel Snake". Este modelo explora a técnica do esmalte grand feu e a gravura detalhada, exibindo no verso da caixa uma serpente meticulosamente trabalhada em ouro. O Reverso, conhecido pela sua versatilidade e design reversível, ganha uma dimensão cultural única com esta homenagem ao zodíaco chinês.

Jaeger-LeCoultre Foto: DR

A Blancpain lançou o "Villeret Traditional Chinese Calendar – Ano da Serpente", uma peça que combina um calendário tradicional chinês com um design clássico. Este relógio em ouro vermelho possui complicações que indicam elementos do calendário lunar, como os ciclos zodiacais e as fases da lua, além de exibir uma cobra gravada no rotor de ouro visível no fundo.

Blancpain Foto: DR

A Hublot, sempre inovadora, apresentou o "Big Bang Year of the Snake", que combina materiais contemporâneos, como cerâmica preta e ouro vermelho, com um mostrador decorado com uma cobra estilizada em esmalte e pedras preciosas. Este modelo reflete a abordagem audaciosa da marca ao design e ao simbolismo cultural.

Hublot Foto: DR

Por fim, a IWC Schaffhausen, em celebração ao Ano da Serpente, apresentou o Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake. Este relógio possui uma caixa de 37 mm em aço inoxidável e um mostrador em tonalidade bordô, simbolizando o vibrante vermelho do fogo tradicionalmente associado ao Ano Novo Lunar na China. O destaque desta edição especial é a massa oscilante em forma de serpente, visível através do fundo em vidro de safira, homenageando o sexto animal do zodíaco chinês.

IWC Foto: DR

Cada um destes relógios reflete a dedicação das marcas em captar a essência cultural do Ano da Cobra, unindo tradição, inovação e um toque artístico. Estas criações, muitas vezes produzidas em séries limitadas, não são apenas acessórios de luxo, mas verdadeiras obras de arte que celebram a ligação entre o tempo, a cultura e a história.