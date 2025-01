Spa português entre os 30 recomendados pela Condé Nast Johansens

A poucos minutos de Lisboa, o Palácio Estoril é um exemplo brilhante da fusão entre o charme do velho mundo e a sofisticação moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, este palácio dos anos 30 foi palco de intrigas e encontros de alta política, recebendo chefes de Estado e figuras históricas. O seu ambiente distinto e requintado inspirou até mesmo o universo de James Bond, um testemunho da sua atmosfera elegante e misteriosa. Hoje, as suas luxuosas acomodações e espaços sofisticados continuam a fornecer experiências, com vistas deslumbrantes sobre a costa do Estoril e a promessa de um refúgio perfeito, seja para relaxar ou explorar.

O grande destaque do Palácio Estoril, no entanto, é o seu Banyan Tree Spa, cuja inclusão no guia da Condé Nast Johansens sublinha a sua qualidade ímpar. Envolto em jardins exuberantes e com vistas para o mar, este spa é um santuário para os sentidos, combinando tradições asiáticas ancestrais com as mais avançadas práticas de bem-estar. Desde massagens terapêuticas até tratamentos revigorantes, cada detalhe foi pensado para fornecer aos hóspedes uma experiência transformadora. É um local em que o tempo parece suspender-se, permitindo a cada visitante alcançar um estado de harmonia e serenidade.

O grande destaque do Palácio Estoril, no entanto, é o seu Banyan Tree Spa, cuja inclusão no guia da Condé Nast Johansens sublinha a sua qualidade ímpar. Foto: @ConéNastJohansens

Ser o único representante português na lista de Spas de luxo da Condé Nast Johansens não é apenas uma conquista para o Palácio Estoril, mas também para o turismo de Portugal, que vê reconhecida, mais uma vez, a sua capacidade de criar experiências memoráveis. O guia, que reúne estabelecimentos de países tão diversos como a Alemanha, Tailândia e Brasil, é uma referência mundial para viajantes exigentes que procuram o equilíbrio entre exclusividade e bem-estar.

Além do spa, o hotel tem uma ampla gama de experiências que complementam a estadia. Golfistas encontrarão no Estoril Golf um dos campos mais reconhecidos de Portugal, enquanto os amantes da gastronomia poderão deliciar-se no sofisticado Four Seasons Grill, local onde a cozinha portuguesa e internacional ganha uma nova dimensão. Para momentos mais descontraídos, o Bougainvillea Terrace, junto à piscina, configura uma combinação perfeita entre boa comida e vistas para os jardins do hotel.

Com a sua história fascinante, infraestruturas de excelência e um compromisso inabalável com a qualidade, o Palácio Estoril continua a ser um símbolo do que há de melhor na hotelaria portuguesa. A distinção da Condé Nast Johansens é apenas mais um capítulo na história deste hotel, que, década após década, permanece como um destino de eleição para quem procura o verdadeiro luxo.