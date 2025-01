CURA e CARM: Uma noite de excelência gastronómica e vinícola em Lisboa

O Restaurante CURA, situado no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, prepara-se para inaugurar a sua série de jantares vínicos de 2025 com um evento exclusivo. No dia 29 de janeiro, a gastronomia de excelência do CURA une-se à arte vinícola da CARM (Casa Agrícola Roboredo Madeira) para proporcionar uma experiência sensorial irrepetível, que celebra o melhor da cozinha sazonal e dos vinhos portugueses.

O jantar, composto por um menu de degustação de 10 momentos, será harmonizado com seis vinhos de exceção do portfólio da CARM, uma referência no Douro Superior. Entre os vinhos selecionados para esta noite destacam-se o CARM Rabigato 2023, o CARM Grande Reserva Branco 2022 e o memorável CARM Porto Vintage 2008. Estes serão acompanhados por monocastas como Códega do Larinho, Rabigato e Gouveio, refletindo o compromisso da CARM em valorizar as castas autóctones portuguesas.

David Lopes, sommelier do CURA, sublinha a afinidade entre o restaurante e a CARM, salientando, em comunicado, que ambos partilham uma visão clara de sustentabilidade e respeito pelo terroir. Esta sinergia, visível desde a fundação do CURA, é também materializada na carta de vinhos do restaurante, em que se destacam o CARM Natural e o Maria de Lourdes, e na decoração do espaço, que exibe uma imponente parede de garrafas dedicadas à marca.

Decoração do espaço, que exibe uma imponente parede de garrafas dedicadas à marca. Foto: DR

Para além da sofisticação dos vinhos, a equipa de cozinha do CURA eleva a experiência com um menu meticulosamente elaborado, na qual pratos como Peixe-galo com feijão verde, percebes, halófitas e caril Goês prometem encantar os paladares mais exigentes. Este encontro gastronómico será enriquecido pela presença de Filipe Roboredo Madeira, responsável de Enologia e Marketing da CARM, que irá partilhar histórias e detalhes sobre cada vinho, guiando os convidados numa viagem pelos sabores do Douro.

Com um custo de 310 euros por pessoa, o evento inclui um aperitivo de boas-vindas e uma rara oportunidade de interação direta com os criadores por detrás dos vinhos e da cozinha do CURA. Guilherme Costa, diretor geral do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, descreve, no documento partilhado, o jantar como uma celebração de tudo o que o CURA defende: "Comida excecional, vinhos requintados e parcerias significativas."

Este jantar inaugural marca o início de uma série de eventos vínicos no CURA ao longo de 2025, consolidando o restaurante como um ponto de encontro para apreciadores de alta gastronomia e vinhos sofisticados. É uma oportunidade para viver uma noite onde tradição, inovação e excelência se encontram na perfeição.

Para reservas, contactar diretamente o restaurante CURA através do telefone 213 811 401 ou por email em cura.lis@fourseasons.com.