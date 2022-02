Fórmula 1. Mercedes apresenta novo e surpreendente W13

A Mercedes apresentou esta sexta-feira, dia 18, o monolugar com que Lewis Hamilton e George Russell irão disputar o campeonato Mundial de Fórmula 1. As linhas prateadas estão de volta depois de duas épocas (2020 e 2021) em que o preto dominou o design do automóvel de corrida. Na altura, a mudança tinha um propósito – lutar contra o racismo – o que fez com que o automóvel ficasse conhecido por "flecha negra".

A apresentação contou com a presença da dupla e de Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, onde Hamilton falou sobre a sua carreira. "Eu nunca disse que ia parar. Adoro o que faço e é um privilégio trabalhar com este grupo de pessoas. Sentimo-nos parte de uma família, a trabalhar para um objetivo comum. Não há melhor sentimento do que esse", explicou o piloto, referindo-se à derrota que sofreu com Max Verstappen, da Red Bull, na última corrida da temporada passada.

Contudo, não deixou de expressar a sua frustração com toda a situação e com a forma como perdeu o título. "Obviamente foi difícil para mim, houve um momento em que precisei de dar um passo atrás e de voltar a focar-me. Tive a minha família comigo. Mas chegou um ponto em que decidi que ia atacar a próxima época, juntamente com o Toto (Wolff) e o George (Russell)." O objetivo do britânico de 37 anos mantêm-se: atingir o oitavo título na Fórmula 1.