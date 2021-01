“Little bastard”, a homenagem da Porsche ao 550 Spyder de James Dean

Foi em setembro de 1955 que o actor James Dean nos deixou, na sequência de um trágico acidente ao volante do seu Porsche 550 Spyder, numa corrida em Salinas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Dean ficou para a história como um dos grandes ícones de Hollywood e o Porsche 550 Spyder prata que conduzia, que o ator apelidava de "little bastard" (qualquer coisa como "pequeno desgraçado"), permaneceu na memória de todos os que gostam de automóveis.

James Dean com o Porsche 550 Spyder Foto: D.R.

Ninguém mais esqueceu este 550 Spyder, nem mesmo a Porsche. E agora, 65 anos depois, a fabricante com sede em Estugarda, na Alemanha, mostrou ao mundo a sua interpretação moderna deste modelo.

Denominado Porsche Vision Spyder, este fantástico "speedster" não só presta homenagem ao malogrado actor como recorda o "little bastard", alcunha que carrega com orgulho na chapa de matrícula traseira.

Porsche Vision Spyder Foto: Porsche

Apesar dos traços modernos e das ligações à mais recente linguagem visual da Porsche, este Vision Spyder adopta inspirações retro óbvias que nos remetem de imediato para o 550 Spyder. O pequeno pára-brisas e a tampa do motor ventilada, na traseira, são exemplo disso mesmo.

No interior, mais uma homenagem ao pedigree desportivo do 550 Spyder, que durante a sua carreira somou 95 vitórias em 370 corridas. Destaca-se a gaiola de segurança ultramoderna desenvolvida em específico para este modelo e os dois lugares, sendo que todo o habitáculo foi despido dos elementos supérfluos que pudessem representar um aumento desnecessário de peso.

Porsche Vision Spyder

Apesar das atenções que atraiu, a Porsche já fez saber que não tem planos para produzir este modelo e recusa-se a especificar os detalhes do motor que o alimenta. Porém, e de acordo com as dimensões do Vision Spyder, não é difícil encontrar um motor perfeito para a tarefa no catálogo actual da marca germânica, basta olhar para o bloco boxer de seis cilindros, atmosférico, que anima o novo Porsche 718 Cayman GTS 4.0. Produz 400 cv de potência e 420 Nm de binário máximo, números que chegam para empurrar este desportivo dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos, antes de atingir uma velocidade máxima de 293 km/h.

Estes valores chegam para fazer suspirar qualquer "petrolhead", sobretudo quando pensamos que este Vision Spyder foi imaginado para ser um automóvel leve e muito ágil, tal como o 550 Spyder de James Dean, que apesar de contar com um motor 1.5 boxer de apenas 110 cv, pesava somente 550 quilos, alcançando um compromisso muito interessante entre peso e potência. Não era por isso de estranhar que chegasse aos 225 km/h de velocidade máxima, um marco impressionante para a época em que foi lançado, 1954.

Porsche Vision Spyder

Mas infelizmente, tudo isto não passa de um exercício de imaginação, já que a Porsche não pretende usar o Vision Spyder como base de um automóvel de produção. Será, isso sim, mais um elemento em destaque no Museu da Porsche, em Estugarda, onde se irá juntar a alguns dos modelos mais emblemáticos da história da marca de Zuffenhausen. Mas sonhar não custa, certo?