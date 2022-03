/

Aí está de novo o Circo da Fórmula 1! Breve guia da competição

Quando no próximo domingo, 27 de março, pelas 18 horas, se apagarem as cinco luzes vermelhas do pórtico sobre a reta da meta do circuito de Jeddah, tem início o Grande Prémio da Arábia Saudita, o segundo de 22 actos (ou serão 23?) da 73ª edição do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Aqui fica um breve guia-resumo da mais importante competição do Desporto Motorizado, em três penadas... vá, quatro.