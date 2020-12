Supercarro Bentley Blower está de regresso 90 anos depois

Quando foi construído, no final dos anos 1920, o Bentley Blower - designação oficial era 4½ Liter - era visto como um dos mais avançados automóveis da altura, personificando tudo aquilo que um supercarro devia ser. Mas isso não chegou para convencer Sir Tim Burkin, piloto da marca na época, que decidiu equipar o carro com um compressor que aumentou a potência de 130 para 240 cv.

Agora, quase 90 anos depois, a Mulliner, a divisão de personalização da marca britânica, anunciou que vai construir 12 novas réplicas deste modelo. O problema? Já estão todas vendidas, mesmo que só sejam entregues aos compradores daqui a dois anos.

Bentley Blower "Carro Zero" Foto: Bentley

O primeiro carro da série a ser feito, que a Bentley denomina como "Carro Zero", foi construído com recurso a 1857 componentes desenhados e produzidos especialmente para o efeito, sendo que foram precisas cerca de 40 mil horas de trabalho para estar concluído.

Toda a construção foi feita com recurso a parceiros especializados, mesmo que a união de esforços até pareça, inicialmente, algo improvável: a empresa que fez o chassis em aço, por exemplo, faz normalmente caldeiras para locomotivas a vapor.

Bentley Blower "Carro Zero" Foto: Bentley

Pintado em preto e decorado com pele no interior, o "Carro Zero" tem bancos enchidos com 10 quilos de crina de cavalo cada, tal como o modelo original, e manteve o motor 4½ com as mesmas especificações do bloco original.

Bentley Blower "Carro Zero" Foto: Bentley

De acordo com a Bentley, e depois de realizar exigentes testes que replicaram competições como o rali Pequim-Paris e a Mille Miglia, estes modelos estão preparados para percorrer o equivalente a 35 mil quilómetros em estrada, numa condução normal, ou cerca de 8 mil quilómetros em pista.

Bentley Blower "Carro Zero" Foto: Bentley

A Bentley não divulgou o preço exigido por cada exemplar, mas a avaliar pela exclusividade, só podemos imaginar que foi uma pequena fortuna.