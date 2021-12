Esta mota da Tesla custa apenas 1900 dólares

Sempre sonhou em ter um Tesla? Por apenas 1,900 dólares (cerca de 1,680 euros) já pode riscar esse desejo da lista. Contudo, existe um senão. O veículo em questão é nada mais, nada menos que a mota todo-o-terreno Cyberquad, para os mais pequenos.

A Cyberquad está indicada para crianças a partir dos 8 anos, embora também aguente com a estatura de um adulto. Nem pareceria um "brinquedo" para os mais novos, não fossem as suas pequenas dimensões. Como seria de esperar, o modelo é totalmente elétrico - conta com uma bateria de iões de lítio, atinge quase 20 km por hora e tem uma autonomia até aos 24 km. Quanto ao design, está equipado com chassis de aço, suspensão ajustável e assento acolchoado, para o máximo de conforto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tesla (@teslamotors)

Atualmente, o Cyberquad da Tesla só está disponível nos Estados Unidos.