Quem destruiu o Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo viu as suas férias interrompidas pela notícia do acidente com um dos seus carros, a 20 de junho, durante uma estadia em Palma de Maiorca. Ao volante do Bugatti Veyron que adquiriu em 2017 estaria um funcionário do jogador, que saiu ileso do embate. Já o automóvel avaliado em €2 milhões, nem por isso.

El Bugatti de Cristiano Ronaldo sufre un accidente en Mallorca https://t.co/2aHAxwA4hy — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) June 20, 2022

De acordo com o jornal Ultima Hora Maiorca, o condutor perdeu o controlo do carro e despistou-se contra um muro de uma urbanização em Bunyola, em Palma de Maiorca. Para além do automóvel, resultaram danos numa construção anexa à estrada, onde se encontravam algumas botijas de gás. A brigada de trânsito e a polícia local foram chamadas para averiguar a situação.



O jogador tem uma coleção de automóveis avaliada em €21 milhões, que inclui marcas como Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, McClaren e Cadillac.

O modelo mais raro na garagem de Cristiano Ronaldo é o Bugatti Centodieci, uma edição limitada de apenas 10 unidades avaliado em €10 milhões. Em 2010, quando foi lançado no mercado, o Bugatti Veyron foi considerado o carro urbano mais rápido do mundo pelo Guiness World Records, depois de atingir os 430 km/h.