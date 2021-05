Uma enciclopédia para os fãs de Fórmula 1

Manuel Fangio, Jim Clark, Bruce McLaren, Enzo Ferrari, Colin Chapman, Bernie Ecclestone, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Jean Todt, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. O que é que estes nomes têm comum? Além de serem dos maiores pilotos de sempre da Fórmula 1, também têm o seu nome inscrito nas páginas de Formula 1: The Impossible Collection – 100 Memorable Moments in The World’s Favorite Motorsport, o livro da editora de luxo Assouline que acaba de ser publicado.

8 Junho, 1996: a primeira vitória de Schumacher para a Ferrari.

O novo coffee table é um verdadeiro tributo ao desporto e a todos aqueles que contribuíram para a sua evolução desde 1950 (a primeira corrida da história da F1 foi disputada a 13 de maio, em Inglaterra) até aos dias de hoje. O carácter quase enciclopédico da obra conduz leitores e entusiastas pelas maiores inovações técnicas, pelos grandes pilotos, os feitos e corridas inesquecíveis e as histórias dos bastidores do universo do automobilismo.

Brad Spurgeon, jornalista especializado que escreveu durante vinte anos sobre o desporto para o International Herald Tribune e para o The New York Times e foi presença regular em canais como Eurosport, CNN, Al-Jazeera e L’Équipe TV, foi o responsável por toda a seleção e curadoria dos 100 momentos extraordinários que foram destacados ao longo das 228 páginas que compõem a obra.

Formula 1: The Impossible Collection - 100 Memorable Moments In The World’s Favorite Motorsport, € 995, Assouline

A informação extensiva, que fará as delícias dos aficionados, é acompanhada por quase duas centenas de ilustrações e muitos registos fotográficos. O volume, uma edição luxuosa de colecionador (€995), foi produzido de forma artesanal e é revestido com uma capa em metal, num vibrante vermelho-Ferrari. É o grande lançamento da editora nova-iorquina Assouline para esta primavera.