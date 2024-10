A história de Ayrton Senna agora em série na Netflix

Senna: o título dispensa mais palavras e apresentações, já que Ayrton Senna dispensa todas essas explicações. A sua fama persegue-o, pela sua coragem e destemor, por vezes chegando a uma condução imprudente e perigosa. Não obstante, a sua morte chocou todos os seus fãs, deixando um vazio na Fórmula 1. O seu sucessor enquanto campeão e piloto mais idolatrado, Schumacher, teve direito a uma série dedicada a si em 2021, também pela Netflix, mas desta vez o holofote foca-se em Ayrton.

A Netflix revela ter tido acesso a imagens inéditas que enriquecem os momentos históricos da vida de Ayrton, com um percurso de superação, desencontros, alegrias e tristezas, bem como a sua pessoa e relações: tudo a que uma série ficcional tem direito.

A vida de Ayrton, com um percurso de superação, desencontros, alegrias e tristezas, bem como a sua pessoa e relações. Foto: @Guilherme Leporace e Alan Roskyn / Netflix

"Mesmo antes de entrar num carro, eu já sabia que tinha nascido para correr" marca o início do trailer para a minissérie de ficção centrada no piloto, pela voz do ator Gabriel Leone, que interpreta Ayrton Senna. Ao longo de seis episódios, explora-se a sua paixão e percurso, desde o início da sua carreira, em karts, à sua mudança para Inglaterra para competir na Fórmula Ford, entrando a todo gás nos carros de fórmula. Nos seus 10 anos como piloto de Fórmula 1, conquistou três títulos mundiais, 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios.

Nos seus 10 anos como piloto de Fórmula 1 conquistou três títulos mundiais, 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios. Foto: @Guilherme Leporace e Alan Roskyn / Netflix

Senna nasceu no Brasil e em toda a sua vida é visível o amor pelo seu país e a vontade de melhorar a vida dos seus compatriotas, doando milhões a instituições de caridade ao longo da sua vida. Depois, da sua morte, a sua família continuou o seu legado através da criação do Instituto Ayrton Senna, uma ONG Brasileira, presidida pela sua irmã Vivianne, interpretada na série por Camila Márdila, que promove o desenvolvimento de crianças e jovens, através da educação.

Senna nasceu no Brasil e em toda a sua vida é visível o amor pelo seu país e a vontade de melhorar a vida dos seus compatriotas. Foto: @Guilherme Leporace e Alan Roskyn / Netflix

A série conduz o espectador até ao acidente trágico que tirou a vida ao piloto, no Grand Prix de San Marino, em Ímola, em Itália. Nesse fim de semana histórico, Senna foi a segunda morte no trajeto, tendo sido a primeira do piloto austríaco da Simtek Roland Ratzenberger. Nesta corrida, Senna fez a volta mais rápida da prova na sétima volta. A seguinte não foi completa. Numa curva, Ayrton Senna não conseguiu controlar o carro e embateu contra betão a 200km/hora, não sobrevivendo ao acidente. A peritagem acabou por concluir, mais tarde, que a coluna de direção do automóvel se tinha partido.

Nesta corrida, Senna fez a volta mais rápida da prova na sétima volta. A seguinte não foi completa. Foto: @Guilherme Leporace e Alan Roskyn / Netflix

Morreu com 34 anos. 30 anos depois, uma série eterniza a sua história em streaming, com estreia global a 29 de novembro, perpetuando a inspiração a novas gerações e novos fãs de Fórmula 1.