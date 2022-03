Rolex celebra 10 temporadas como relógio oficial da Fórmula 1

Sir Jackie Stweart e Mark Webber Foto: Rolex/James Moy

Entusiastas de desportos motorizados, preparem-se! A esperada primeira corrida dorealiza-se já este fim de semana, no dia, no país no Golfo Pérsico. Além do início do campeonato, a data celebra ainda um marco deveras importante para a Rolex enquanto parceira global e Relógio Oficial (Timepiece) da Fórmula 1 "Desde o início, ambos encarnaram a tecnologia inovadora, precisão e engenho a todos os níveis, ao mesmo tempo que têm uma mútua apreciação pelo artesanato, estilo e em última análise, a importância do tempo. Nutrir relações de longo prazo é fundamental para a Rolex, seja através de associações com eventos ou lendas desportivas", reflete Sir Jackie Stewart, antigo tricampeão do mundo FIA de Pilotos de Formula 1, em comunicado da marca.Ademais, este ano anuncia o alvorecer de uma nova era, com uma revolução técnica a obrigar mudanças e atualizações nos regulamentos do automobilismo. As novas regras resultaram em alterações significativas no design das máquinas. E com isto referimo-nos a um regresso à, ae a, tudo para promover corridas mais próximas entre os vinte pilotos. A isto, junta-se o objetivo de atingir 100% deaté meados da década. Mais uma vez, o campeonato termina com o Grand Prix de Fórmula 1 de Abu Dhabi, entre 18 a 20 de novembro.