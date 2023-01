A impressionante coleção de automóveis de Margot Robbie

Margot Robbie não é apenas uma atriz brilhante, como também tem um ótimo gosto em automóveis, como demonstra a sua luxuosa coleção. A australiana de 32 anos é conhecida pelos seus papéis em O Lobo de Wall Street, ao lado de Leonardo DiCaprio, como Harley Queen nos filmes da DC Comics e, mais recentemente, como Nellie LaRoy, a sua personagem no filme Babylon, no qual contracena com Brad Pitt.



A atriz tem pelo menos seis carros, segundo a GQ espanhola. Quase todos eles de dimensões generosas. Começamos a lista com um Cadillac Escalade, um SUV extremamente confortável e luxuoso, com um motor V-8 de 6,2 litros com cerca de 420 cv, sistema áudio Bose Centerpoint e estofos em pele, apenas para enumerar alguns pontos-chave.

Cadillac Escalade. Foto: D.R

Margot tem também dois Ford, um Explorer e um Mondeo. Enquanto o primeiro vem equipado com um motor V-6 de 3,5 litros com cerca de 290 cv e características como bancos dianteiros com aquecimento e refrigeração, o segundo trata-se de um modelo mais elegante e esguio, com um toque desportivo e todos os componentes básicos de um modelo deste nível, como uma câmara traseira com sensores de estacionamento à frente e atrás e assistência no arranque em subidas.

Ford Mondeo. Foto: D.R

Na garagem da atriz há ainda espaço para um Audi A6, confortável e com tecnologia de ponta, segundo a mesma publicação, e um Hyundai Excel, o carro mais antigo dos seis. O modelo sul-coreano, produzido entre os anos 80 e 2000, é ideal para uma viagem ao passado.