A experiência pura de um Lamborghini com o SVJ Roadster de 574 mil dólares

Agora que praticamente todos começaram a trilhar o longo caminho rumo à eletrificação, é cada vez mais difícil conduzir um carro de produção verdadeiramente puro quando o que se procura é potência e velocidade. É ainda mais raro encontrar um sem as eficientes muletas de eficiência do turbo e superalimentador.



O 2021 Lamborghini Aventador SVJ Roadster é um desses unicórnios. Tem um motor V12 fabricado pela Automobili Lamborghini, na fábrica da Lamborghini em Bolonha, não partilhado como é frequentemente com os irmãos Audi-Bentley-Porsche sob a asa materna da Volkswagen. Aqui está a prova de que não quer saber da consciência ambiental de quem abraça árvores, tem um Prius e come couves: a Agência de Proteção Ambiental avaliou o veículo com 9 mpg (milhas por galão) em condução na cidade. Nove. É metade da eficiência do meu longo Rolls-Royce de 1975.

E aqueles em Miami, Dallas e Hollywood que tinham Lamborghinis na década de 1980? Gozariam do Huracán com todas as suas subtilezas modernas e estilo de condução educado. Mas adorariam este monstro não domesticado.

Quando conduzi o SVJ Roadster durante quatro dias, a sensação foi a mais próxima dos supercarros do passado da Lamborghini desde uma tarde em Nice, França, há alguns anos, quando um tubo de escape quente deixou uma marca nas minhas pernas. Também foi um Aventador e ainda tenho a cicatriz.







O maior touro de todos

Vimos múltiplas variantes do Aventador ao longo dos anos, incluindo coupés e versões S, para uma direção cada vez mais agressiva e estética mais exclusiva. Cada um deles tem o corpo longo e extremamente baixo, laterais angulares como origami, saídas de ar futurísticas e kits aerodinâmicos que os fazem parecer personagens de "Transformers"; todos têm portas-tesoura que abrem como as asas dos insetos.

Este SVJ, sigla para "superveloce jota", ou superveloz jota em italiano, é o topo de gama. Com um preço inicial de 573.966 dólares, é de longe o mais caro da linha Aventador e da maioria dos outros Lamborghinis. Também é consideravelmente mais caro do que automóveis da Bentley, Ferrari e Rolls-Royce que já tive na minha casa. Admito que senti a pressão de garantir que nada acontecesse com ele enquanto saía da garagem. Via compulsivamente o retrovisor e espelhos laterais todas as vez que saía.

Ou seja, não compre o Aventador SVJ Roadster se quiser um carro agradável para conduzir lentamente. A logística de estacionar, manobrar, redutores de velocidade e visibilidade praticamente nula de qualquer coisa atrás de você de dentro do carro fará com que seja uma entrada ou saída embaraçosa à frente de amigos e inimigos. Sempre. O rugido inescapável do motor V12, mesmo quando é ligado de forma simples, vai chamar a atenção para o menor deslize na sua habilidade de estacionamento e condução. Este não é um carro relaxante para conduzir a qualquer velocidade. O fato de ser um veículo aberto torna a exposição ainda mais profunda.

Mas, se puder pagar, o SVJ oferece muito para justificar o gasto. Com um motor de 770 cavalos de potência, o SVJ chega a 96 km/h em 2,9 segundos - é a sensação especial como se um martelo estiver a bater no seu assento. Tem velocidade máxima de mais de 349 km/h, da qual nem cheguei perto, senhor polícia. Os modos de direção, como nos outros Aventadores, incluem Strada, Sport e Corsa; o modo Ego permite personalizar as configurações da direção e suspensão. No modo Sport, que envia 90% do torque para as rodas traseiras para aproveitar ao máximo as estradas curvas, tudo o que vi na estrada deixei como um mau namorado. No Corsa, não há simplesmente comparação para velocidade absoluta, condução ágil ou potência instantânea disparando a 112 km/h no tráfego.

Assim como com o Ferrari 812 Superfast e o Bugatti Chiron Pur Sport, este é um daqueles carros com o qual nunca chegará perto de tirar o máximo nas vias públicas; se quiser sentir toda a força do SVJ Roadster, precisa de uma pista. Uma grande. E um instrutor para evitar qualquer acidente.