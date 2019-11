Os melhores amigos de um homem

1. O Cabeleireiro. Era uma palavra que arrepiava, há uns anos, qualquer homem de barba rija com mais de três dias. Ir a um cabeleireiro era coisa de senhoras. Mas nos anos 80, em Portugal, surgiram os cabeleireiros unissexo e mulheres a cortar o cabelo a homens e as mentes masculinas desempoeiraram-se. Hoje, há profissionais de ambos os sexos a fazer cortes para todos os gostos (e bolsas) que revelam se se é conservador ou vanguardista, fashionista ou antiquado, moderno ou "bota-de-elástico", intelectual ou frívolo e conformista ou insubmisso. Em princípio, para sabermos a moda basta seguirmos os cortes de Beckham ou de outras celebridades masculinas também com gosto insuspeito, isto é, que não sejam futebolistas no activo. Como em todas as profissões, também nesta há os bons e os menos bons a exercer. Mas como diria o meu avô, a diferença entre um bom corte e um mau corte são 15 dias…

Jock Mahoney Foto: Getty Images

2. O Barbeiro. Há quem diga que é este o melhor amigo de um homem porque tem sempre a navalha apontada ao pescoço alheio. Os reis e os déspotas que o digam. Só é pena não haver mulheres neste métier. O rosto escanhoado ou uma barba bem tratada ou aparada têm o mesmo efeito que uma gravata, umas calças bem vincadas e uns sapatos engraxados. Dão aprumo. Os barbeiros começaram a ver a vida a andar para trás com esta moda das barbas, tal como nos anos 60, mas a situação deu a volta e não há cadeiras que cheguem para os que querem tratar as ditas às mãos de quem sabe, navalhas à parte. Só é pena que os assentos já não se virem, como dantes. E percebe-se porquê…

Walter Pigeon Foto: Getty Images

3. A Manicure. Era outra palavra de fazer eriçar os pêlos de homens com a floresta virgem no peito. Na verdade, apenas os gentlemen tratavam as unhas das mãos e hidratavam a pele das mesmas. Hoje, é prática comum entre homens que se cuidam bem. Aquela imagem da manicure loura oxigenada, com uma bata branca curta, justa e decotada quase a fazer saltar uns seios mediterrânicos faz parte apenas do imaginário do humor inglês. Hoje, há profissionais competentes de ambos os sexos, ainda que as mulheres (pre)dominem nessa actividade que tem cada vez mais adeptos. Nisto, há apenas uma regra: as unhas querem-se bem tratadas e não meticulosamente manicuradas. Por via das confusões…

Bee Gees Foto: Getty Images

4. O Dentista. Diz o povo que "os dentes são o espelho do rosto". O cuidado dos portugueses com a dentição é visível, por exemplo, com o número crescente de adultos com aparelhos correctores na boca. Também já não vemos, na televisão, figuras públicas com a falta de molares superiores. Mas há que ter atenção aos excessos para não ficarmos com fileiras de dentes implantados como as das celebridades americanas (altos e iguais como se fossem teclas de piano e brancos como portas de frigorífico) que parecem ter todos as mesmas. Há que pedir ao dentista que clareie os dentes, mas que não os branqueie porque devemos ter a cor dos dentes compatíveis com a cor do globo ocular. E uma fileira de dentes cuidada deve ser imbatível na imagem, a ponto de fazer inveja à Lassie…

Frank Sinatra e Tony Bennett Foto: Getty Images

5. O Nutricionista e o Dietista. "Pela boca morre o peixe" é outro ditado popular fundamentado. Saber comer e conseguir manter o peso desejável numa pessoa saudável é uma tarefa árdua e, quase sempre, inglória, sobretudo para quem tem mais de 30 anos, para quem "alimenta" uma vida sedentária ou para quem deixou de estar solteiro. Dieta sem exercício físico resulta muito pouco e, em caso de se precisar de ajuda, existem bons profissionais em nutrição ou em dietética para nos guiarem e ajudarem a conseguir objectivos. Deve seguir-se dietas aconselhadas por quem sabe e que são aplicáveis a cada caso, refutando os regimes draconianos e punitivos. Uma das vias para perder peso consiste em comer várias vezes por dia. Perder a cabeça de vez em quando com junk food ou com uns copos com amigos também faz bem. À alma, claro.

Clark Gable

6. A Visagista e a Esteticista. Já consultou alguma ou algum (os homens são raros)? É algo que requer atenção e cuidados regulares porque o estado do rosto, excepto a parte da saúde, revela muito de nós, sejamos homens ou mulheres. As novas técnicas de tratamento da derme e dos músculos do rosto e do pescoço, através de massagens manuais ou de tratamentos por meio de electricidade, aos quais se juntam os séruns e hidratantes regeneradores, tonificadores e refirmantes garantem maravilhas, até no corpo. Aproveite-se a ocasião para tirar os pêlos inestéticos (nas narinas, nas orelhas, entre as sobrancelhas…). Além disso, existe uma panóplia de produtos que ajuda a ocultar pequenas imperfeições da pele, em pó ou em creme. Há que saber aplicá-los e ter cuidado na escolha para não se ficar com um ar de quem está maquilhado para aparecer na televisão. Os autobronzeadores são outra solução para conferir um ar mais saudável. Mas escolha um que não lhe dê o tom alaranjado de Trump ou o tisnado de Berlusconi.



7. O Dermatologista. Nos lugares nocturnos de luxo, em Nova Iorque, os porteiros-rottweilers estão ensinados a detectar o nível de um cliente através da qualidade da pele. Para eles, uma derme saudável e bem tratada poderá ser um sinal de conforto financeiro e de civilidade. Cuidar da pele, como se referiu, é essencial. As visitas regulares a médicos especialistas são aconselháveis, nomeadamente para a triagem de manchas, sinais e outros elementos que poderão ser nocivos à saúde. Diz-me que pele tens e dir-te-ei quem és? No caso do actual Presidente dos EUA, a análise não falha…

Steve Mcqueen Foto: Getty Images

8. O Personal Trainer. Quando os ginásios conheceram um boom, em Lisboa, nos finais do século passado, ter um PT era coisa chique (porque ainda são caros), mesmo que os resultados não fossem visíveis. Hoje, para quem está disposto a contratar os serviços desses profissionais de ambos os sexos, no ginásio ou no domicílio, o apoio de personal trainers é um reforço na qualidade dos exercícios físicos e da meta a atingir. Os bons PT assumem-se como os flageladores nas antigas galeras, mas garantimos que o investimento, o esforço, o suor e as lágrimas resultantes serão recompensados com um corpo tonificado, musculado (sem excesso) e em forma.

Sean Connery

9. A Masseuse e o Osteopata. Aquela ideia da massagista como se via nos filmes de James Bond ou nos programas de Benny Hill também faz parte das fantasias masculinas que nada têm a ver com a realidade das verdadeiras profissionais. Também existem massagistas masculinos, mas estes quase sempre estão dedicados à recuperação física. As profissionais diplomadas são também aconselhadas para o relaxamento e, sobretudo, para a parte estética, tal como a drenagem, a tonificação e a refirmação muscular do corpo. Como complemento, a ida regular a um (ou uma) osteopata (que poderá, em alguns casos, substituir a massagem) é mais do que aconselhável para manter o corpo em forma. Se está a ler este artigo é porque já não é um adolescente e se não tomar conta de si, agora, quem é que tomará?

Woody Allen Foto: Getty Images

10. O Psicanalista. Um corpo em forma exige uma cabeça que também o esteja. Aquela ideia, segundo a qual só quem está maluco é que deve consultar um psicanalista, já não se usa. De um modo ou de outro, todos temos problemas por solucionar e desabafar com um (ou com um psicólogo clínico ou com outro profissional acreditado) ajuda, se houver necessidade disso, claro. Dantes falava-se com um padre, mas os tempos mudaram. Exige tempo e investimento financeiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem desses clínicos para quase tudo. Lembremo-nos que Woody Allen levava os cães a serem consultados por um. Só na cabeça dele. E na do psicanalista…